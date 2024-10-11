"За зусилля у досягненні світу без ядерної зброї": Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2024 року японській організації Nihon Hidankyo. Це масовий рух людей, які пережили атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі, також відомий як Hibakusha, отримує премію миру за свої зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через свідчення очевидців того, що ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована знову", - йдеться у повідомленні.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024

Для довідки: Наступного року виповнюється 80 років відтоді, як дві американські атомні бомби вбили приблизно 120 тис. мешканців Хіросіми та Нагасакі. Ще стільки ж померло від опіків та радіаційних травм у наступні місяці та роки.

"Долі тих, хто вижив у пеклі Хіросіми та Нагасакі, також відомих як Hibakusha, довгий час приховувалися та нехтувалися. У 1956 році місцеві асоціації "Hibakusha" разом із жертвами випробувань ядерної зброї в Тихому океані утворили Японську конфедерацію організацій постраждалих від А- і H-бомб. Ця назва була скорочена японською до Nihon Hidankyo. Вона стане найбільшою і найвпливовішою організацією Hibakusha в Японії", - зазначають в Нобелівському комітеті.

Зазначимо, що цьогоріч отримали Нобелівську премію: