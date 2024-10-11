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"За зусилля у досягненні світу без ядерної зброї": Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo

Катерина Ганжа
11 жовтня, 2024 п'ятниця
12:13
Світ

У 2024 році Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo, яка бореться за ядерне роззброєння

Зміст

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2024 року японській організації Nihon Hidankyo. Це масовий рух людей, які пережили атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі, також відомий як Hibakusha, отримує премію миру за свої зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через свідчення очевидців того, що ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована знову", - йдеться у повідомленні.

Для довідки: Наступного року виповнюється 80 років відтоді, як дві американські атомні бомби вбили приблизно 120 тис. мешканців Хіросіми та Нагасакі. Ще стільки ж померло від опіків та радіаційних травм у наступні місяці та роки.

"Долі тих, хто вижив у пеклі Хіросіми та Нагасакі, також відомих як Hibakusha, довгий час приховувалися та нехтувалися. У 1956 році місцеві асоціації "Hibakusha" разом із жертвами випробувань ядерної зброї в Тихому океані утворили Японську конфедерацію організацій постраждалих від А- і H-бомб. Ця назва була скорочена японською до Nihon Hidankyo. Вона стане найбільшою і найвпливовішою організацією Hibakusha в Японії", - зазначають в Нобелівському комітеті.

Зазначимо, що цьогоріч отримали Нобелівську премію:

  • З літератури - південнокорейська письменниця Хан Канг за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя;
  • з фізіології та медицини - науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів;
  • з фізики - учені Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за роботу над відкриттями та винаходами, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейромереж;
  • з хімії - Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень.
Теги:
Нобелівська премія
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