Загибель гуманітарних працівників у Газі: прем'єр Британії вимагає від Ізраїлю ретельного розслідування
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу обговорив випадок із загибеллю гуманітарних працівників у Газі і заявив про необхідність "ретельного й прозорого незалежного розслідування"
Про це пише BREAKING NEWS з посиланням на заяву офісу британського прем’єра.
"Сунак сказав, що приголомшений вбивством гуманітарних працівників, у тому числі трьох громадян Великої Британії, під час учорашнього авіаудару в Газі, і вимагав ретельного та прозорого незалежного розслідування того, що сталося", – повідомив представник Даунінґ-стріт.
Зазначається, що під час цієї розмови британський прем’єр зауважив, що "занадто багато гуманітарних працівників і звичайних цивільних загинули в Газі, і ситуація стає все більш нестерпною".
- У вівторок, 2 квітня, організація World Central Kitchen призупинила свою діяльність у Газі та регіоні після загибелі 7 її співробітників в результаті авіаудару. ЦАХАЛ взяв на себе відповідальність за інцидент.
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