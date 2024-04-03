Загибель гуманітарних працівників у Газі: прем'єр Британії вимагає від Ізраїлю ретельного розслідування

Про це пише BREAKING NEWS з посиланням на заяву офісу британського прем’єра.

"Сунак сказав, що приголомшений вбивством гуманітарних працівників, у тому числі трьох громадян Великої Британії, під час учорашнього авіаудару в Газі, і вимагав ретельного та прозорого незалежного розслідування того, що сталося", – повідомив представник Даунінґ-стріт.

Зазначається, що під час цієї розмови британський прем’єр зауважив, що "занадто багато гуманітарних працівників і звичайних цивільних загинули в Газі, і ситуація стає все більш нестерпною".