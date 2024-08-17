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Загроза диверсії на авіабазі НАТО в Німеччині: тести показали, що вода не була забруднена

Ольга Бабишена
17 серпня, 2024 субота
03:26
Світ Німеччина, військова форма

У німецькому місті Гайленкірхен через підозру у диверсії - забруднені питної води, закрили військово-повітряну базу НАТО, втім результати тестів свідчать, що з водою все добре

Зміст

Про це інформує Reuters

За словами військового речника, результати аналізів свідчать, що водопровідна вода на німецькій військовій базі не була забруднена.

"Результати тестів показують, що пороги безпеки, передбачені німецькими правилами щодо питної води, не були перевищені. Воду можна знову споживати", - йдеться у повідомленні. 

Про диверсію у військових казармах біля Кельна

14 серпня у Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліція і служба військової контррозвідки бундесверу допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.

У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.

Теги:
військові
Німеччина
НАТО
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