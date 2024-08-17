Загроза диверсії на авіабазі НАТО в Німеччині: тести показали, що вода не була забруднена

Про це інформує Reuters.

За словами військового речника, результати аналізів свідчать, що водопровідна вода на німецькій військовій базі не була забруднена.

"Результати тестів показують, що пороги безпеки, передбачені німецькими правилами щодо питної води, не були перевищені. Воду можна знову споживати", - йдеться у повідомленні.

Про диверсію у військових казармах біля Кельна

14 серпня у Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліція і служба військової контррозвідки бундесверу допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.

У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.