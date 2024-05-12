Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін

Таку думку висловив Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат держдуми, відомий відеоблогер, в етері Еспресо.

"Звісно, Путін можливо, і прийде до того, що скаже: територія – це повністю територія Росії, ми її займаємо, тому що це історична справедливість. Він же ж так і каже періодично. Але тоді, якщо виходити з такої передумови, він зажене в глухий кут Захід. І якщо Захід це сприйме, зруйнується вся міжнародна система безпеки, вона перестане існувати навіть номінально. Вона й без того ледь тримається, але якщо хтось може сказати: я претендую, тому що це наші історичні території - і це після визнання 1991 року кордонів України й всього іншого - то як це? Ви ж їх визнали й Біловежськими угодами, потім Алматинська була декларація, зараз про неї вчасно згадали", - зазначив він.

За словами Фейгіна, Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії.

"Навздогін була Алматинська декларація, коли було створено СНД. І всі країни, і Росія теж, визнали Україну в її кордонах, саме угоду підписали – що так, Україну ми визнаємо саме в її кордонах, з Кримом і рештою. Тоді навіщо потрібна система міжнародної безпеки, кому потрібні всі ці домовленості, ООН і тому подібне? Якщо Путін на таке зважиться – що право сили вище за право міжнародне, - тоді Захід або включається у війну й захищатиме не просто Україну, а цінності міжнародної безпеки, її принципи, норми міжнародного права, або ковтає це, і в Росії відразу з’являються претензії до країн Балтії – теж, скаже, російські території, на Польщу – теж скаже, що це історичні землі, корони Російської імперії, ми їх відновлюємо. І так далі, адже якщо цей принцип один раз реалізується, то це діятиме завжди. От і все", - резюмував він.