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Захід дозволить бити по РФ, коли ця зброя буде виготовлена в Україні, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко про розвиток ВПК

6 січня, 2024 субота
20:17
Світ технології, ЗСУ, зброя для України

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи", кандидат політичних наук, член Громадської ради при МЗС України Тарас Жовтенко вважає, що Захід сприяє розвитку нашого військово-промислового комплексу та передачі технологій для виробництва зброї

Про це він сказав під час вечірнього етеру Еспресо.

"МЗС Франції про ситуацію в Бєлгороді прокоментувало наступним чином: це є абсолютне право України на самооборону - бити по території Росії й нейтралізовувати російський військовий потенціал на території РФ, який вона використовує для того, щоб продовжувати вести агресивну війну на території України. Далі була відповідна, майже аналогічна заява пана Борреля, топдипломата Європейського Союзу, та інших наших союзників в Європі, як на східноєвропейському фланзі НАТО, так і на північноєвропейському", - наголосив Жовтенко.

Водночас партнери заявляють, що Сили оборони України можуть бити по території Росії, проте лише не їхніми ракетами чи зброєю.

"Ця позиція може поступово змінитися, але ми бачимо, що наші європейські союзники роблять так щоб мінялася не позиція, а ситуація. Ми навіть бачимо це не тільки в наших європейських союзників, а й у Вашингтоні. Ті заяви, які звучать про те, що Україна має налагодити власне виробництво зброї, й очевидно, що це буде виробництво зброї, яке базуватиметься на західних технологіях і ліцензіях, зрештою буде та сама західна зброя тільки вироблена в Україні. Очевидно, що на цю зброю, яка вже буде вироблена в Україні, а не на заводах в Америці, Франції чи Британії, ці обмеження вже розповсюджуватися не будуть", - пояснює експерт з міжнародної безпеки.

За словами члена Громадської ради при МЗС України, таким чином Захід збереже свою позицію й буде мати можливість говорити, що зброя західного виробництва не б'є по території Росії, а те, що Україна навчилася виробляти таку саму, то це вже українська зброя, мовляв, ми не можемо регулювати ці питання.

"Україна - це суверенна держава, вона веде боротьбу за власну незалежність, власне виживання, і тому та зброя, яку вони виробляють, можуть її використовувати абсолютно так, як вони вважаються за потрібне.

Ну, і те, що наші західні партнери націлені якраз на те, щоб розвивати в першу чергу український ВПК. Зрозуміло, що це не якась короткострокова перспектива, одначе ми будемо нарощувати власну спроможність, навіть просто збирати якісь західні зразки озброєння на території України; от тут нам уже німці допомагають - завод Rheinmetall", - додав кандидат політичних наук.

  • 26 грудня Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке стосувалося нарощування внутрішнього оборонного виробництва.
  • Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік. Зокрема зросло виробництво артилерійських боєприпасів.
  • Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів про досягнення у військовій промисловості у 2023 році.  
  • Зусилля Європи збільшити виробництво зброї і допомоги Україні стикнулися з перешкодою у німецькому місті Тройсдорф, де місцева влада блокує плани великої збройової компанії щодо розширення виробництва.
ЄС
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Війна з Росією
США
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