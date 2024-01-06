Захід дозволить бити по РФ, коли ця зброя буде виготовлена в Україні, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко про розвиток ВПК

Про це він сказав під час вечірнього етеру Еспресо.

"МЗС Франції про ситуацію в Бєлгороді прокоментувало наступним чином: це є абсолютне право України на самооборону - бити по території Росії й нейтралізовувати російський військовий потенціал на території РФ, який вона використовує для того, щоб продовжувати вести агресивну війну на території України. Далі була відповідна, майже аналогічна заява пана Борреля, топдипломата Європейського Союзу, та інших наших союзників в Європі, як на східноєвропейському фланзі НАТО, так і на північноєвропейському", - наголосив Жовтенко.

Водночас партнери заявляють, що Сили оборони України можуть бити по території Росії, проте лише не їхніми ракетами чи зброєю.

"Ця позиція може поступово змінитися, але ми бачимо, що наші європейські союзники роблять так щоб мінялася не позиція, а ситуація. Ми навіть бачимо це не тільки в наших європейських союзників, а й у Вашингтоні. Ті заяви, які звучать про те, що Україна має налагодити власне виробництво зброї, й очевидно, що це буде виробництво зброї, яке базуватиметься на західних технологіях і ліцензіях, зрештою буде та сама західна зброя тільки вироблена в Україні. Очевидно, що на цю зброю, яка вже буде вироблена в Україні, а не на заводах в Америці, Франції чи Британії, ці обмеження вже розповсюджуватися не будуть", - пояснює експерт з міжнародної безпеки.

За словами члена Громадської ради при МЗС України, таким чином Захід збереже свою позицію й буде мати можливість говорити, що зброя західного виробництва не б'є по території Росії, а те, що Україна навчилася виробляти таку саму, то це вже українська зброя, мовляв, ми не можемо регулювати ці питання.

"Україна - це суверенна держава, вона веде боротьбу за власну незалежність, власне виживання, і тому та зброя, яку вони виробляють, можуть її використовувати абсолютно так, як вони вважаються за потрібне.

Ну, і те, що наші західні партнери націлені якраз на те, щоб розвивати в першу чергу український ВПК. Зрозуміло, що це не якась короткострокова перспектива, одначе ми будемо нарощувати власну спроможність, навіть просто збирати якісь західні зразки озброєння на території України; от тут нам уже німці допомагають - завод Rheinmetall", - додав кандидат політичних наук.