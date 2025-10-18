Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків

Стихія зруйнувала житлові будинки, пошкодила дороги, енергетичну інфраструктуру та берегові укріплення в низці населених пунктів, включно з містами Ном, Хупер-Бей та Головін. У деяких районах рівень води під час шторму перевищував три метри, пише Аnchorage Daily News.

До Анкориджа евакуйовано кілька сотень людей — серед них діти, літні мешканці та особи з інвалідністю. Тимчасові притулки розмістили у школах і спортивних центрах. Рятувальники та волонтери забезпечують постраждалих продуктами, теплим одягом і необхідними медикаментами.

Губернатор Аляски Майк Данліві звернувся до федеральної влади із проханням оголосити надзвичайний стан. Відповідне звернення адресовано президенту США Дональду Трампу - це дозволить залучити ресурси Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) та отримати фінансування на відновлення інфраструктури.

Паралельно міська влада Анкориджа також запровадила локальний режим стихійного лиха, щоб легалізувати використання резервних коштів і спростити координацію допомоги евакуйованим.

За даними Alaska Public Media, нині в регіоні триває перевірка безпеки транспортних артерій, мостів і систем енергопостачання. Частина прибережних поселень залишається без електрики та зв’язку. До робіт залучені підрозділи Національної гвардії, дорожні служби та аварійні бригади енергетичних компаній.

Компанії-підрядники розпочали розчищення берегової лінії від уламків і піску, який буревій наніс у житлові квартали. Влада прогнозує, що первинне відновлення електро- та водопостачання у більшості населених пунктів займе від трьох до п’яти днів.

Метеорологи зазначають, що "Халонг" став найпотужнішим штормом на західному узбережжі Аляски за останні два десятиліття. За їхніми оцінками, ураганна система сформувалася над Берингом морем і досягла пікової сили 15 жовтня, коли швидкість вітру перевищила 130 кілометрів на годину.