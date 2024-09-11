"Дайте спокій": у Кремлі незадоволені використанням фігури Путіна у внутрішньополітичній боротьбі США

Про це повідомляє РІА Новини.

За словами Пєскова, у Кремлі не мали можливості стежити за дебатами кандидатів Дональда Трампа та Камали Гарріс. Проте в Москві ознайомилися з опублікованими заявами у ЗМІ.

"Звичайно, ми звернули увагу, що обидва кандидати згадували нашого президента, нашу країну. Позиція цілком зрозуміла – Сполучені Штати Америки зберігають негативне, недружнє ставлення до нашої країни. Прізвище Путіна використовують одним з інструментів у внутрішньополітичній війні у США. Нам це дуже не подобається, ми все-таки сподіваємося, що вони дадуть спокій нашому президенту", - заявив Пєсков.