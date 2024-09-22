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"Занадто пізно": Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс

Світлана Кравченко
22 вересня, 2024 неділя
12:11
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовив своїй опонентці від Демократичної партії Камалі Гарріс у повторних дебатах у жовтні

Зміст

Про це повідомляє CNN.

З такою заявою Трамп виступив під час передвиборчої акції у місті Вілмінгтон штату Делавер.

Колишній президент США стверджує, що проводити ще одні дебати "надто пізно", адже голосування "вже почалося".

"Проблема з черговими дебатами полягає в тому, що вже занадто пізно, голосування вже почалося. Тепер вона (Каміла Гарріс, - ред.) хоче провести дебати прямо перед виборами з CNN, тому що вона програє", - заявив Трамп. 

  • Напередодні Камала Гарріс прийняла запрошення від телекомпанії CNN на ще одні дебати зі своїм опонентом Трампом у жовтні.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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