"Занадто пізно": Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовив своїй опонентці від Демократичної партії Камалі Гарріс у повторних дебатах у жовтні
Про це повідомляє CNN.
З такою заявою Трамп виступив під час передвиборчої акції у місті Вілмінгтон штату Делавер.
Колишній президент США стверджує, що проводити ще одні дебати "надто пізно", адже голосування "вже почалося".
"Проблема з черговими дебатами полягає в тому, що вже занадто пізно, голосування вже почалося. Тепер вона (Каміла Гарріс, - ред.) хоче провести дебати прямо перед виборами з CNN, тому що вона програє", - заявив Трамп.
- Напередодні Камала Гарріс прийняла запрошення від телекомпанії CNN на ще одні дебати зі своїм опонентом Трампом у жовтні.
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