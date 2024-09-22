"Занадто пізно": Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс

Про це повідомляє CNN.

З такою заявою Трамп виступив під час передвиборчої акції у місті Вілмінгтон штату Делавер.

Колишній президент США стверджує, що проводити ще одні дебати "надто пізно", адже голосування "вже почалося".

"Проблема з черговими дебатами полягає в тому, що вже занадто пізно, голосування вже почалося. Тепер вона (Каміла Гарріс, - ред.) хоче провести дебати прямо перед виборами з CNN, тому що вона програє", - заявив Трамп.