Застосунок російської платіжної системи "Мир" видалили з Google Play

Про це пише The Moscow Times з посиланням на росЗМІ.

Крім того, у Google Play перестали відображатися сервіси "СБПей" та "Привіт!".

У національній системі платіжних карток РФ заявили, що програми доступні для користувачів в інших магазинах - їх можна встановити на телефони з операційною системою (ОС) Android через RuStore (VK) та AppGallery (Huawei).

При цьому додатки, які вже встановлені на смартфони з ОС Android, продовжують працювати.

"Інформація про акції програми лояльності НСПК та доступ до особистого кабінету користувача можливі також через браузери у мобільній версії сайту", - кажуть у системі платіжних карток РФ.

Як пише видання, Mir Pay використовується у Росії для оплати товарів та послуг за допомогою телефону. Додаток дозволяє платити в будь-якому терміналі, де приймають безконтактні картки "Мир", а також онлайн-магазині за кнопкою "Оплатити Mir Pay". Своєю чергою "СБПей" дозволяє здійснювати платежі за NFC-табличкою та QR-кодом.