Застосунок російської платіжної системи "Мир" видалили з Google Play
Мобільний застосунок Mir Pay російської платіжної системи "Мир" зник з магазину програм для пристроїв на операційній системі Android Google Play
Про це пише The Moscow Times з посиланням на росЗМІ.
Крім того, у Google Play перестали відображатися сервіси "СБПей" та "Привіт!".
У національній системі платіжних карток РФ заявили, що програми доступні для користувачів в інших магазинах - їх можна встановити на телефони з операційною системою (ОС) Android через RuStore (VK) та AppGallery (Huawei).
При цьому додатки, які вже встановлені на смартфони з ОС Android, продовжують працювати.
"Інформація про акції програми лояльності НСПК та доступ до особистого кабінету користувача можливі також через браузери у мобільній версії сайту", - кажуть у системі платіжних карток РФ.
Як пише видання, Mir Pay використовується у Росії для оплати товарів та послуг за допомогою телефону. Додаток дозволяє платити в будь-якому терміналі, де приймають безконтактні картки "Мир", а також онлайн-магазині за кнопкою "Оплатити Mir Pay". Своєю чергою "СБПей" дозволяє здійснювати платежі за NFC-табличкою та QR-кодом.
- Раніше компанія Samsung повідомила, що з 3 квітня російські користувачі не зможуть використовувати та додавати карти "Мир" у Samsung Pay. При цьому залишається можливість додавати до Samsung Pay карти лояльності.
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