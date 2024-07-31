Заступник Блінкена очікує від Індії активнішої співпраці з Україною найближчим часом
Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив, що очікує від Індії активніших дій для співпраці з Україною найближчим часом
Про це він сказав на слуханнях у комітеті сенату з міжнародних відносин, пише Reuters.
"Думаю, що вже незабаром ми почуємо новини про те, що Індія активніше співпрацює з Україною. Я вдячний за це. Я думаю, що Індія хоче відігравати відповідальну роль у всьому світі", - припустив Кемпбелл.
Він також наголосив, що у співпраці з Індією країнам важливо розуміти, що вона, як і будь-яка велика держава, має власні переконання та інтереси у світі.
"Вона ніколи не буде формальним союзником чи партнером США, але це не означає, що ми не можемо мати найміцніші з можливих відносини як країни-союзники на глобальній арені", - наголосив заступник Блінкена.
Водночас міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар напередодні сам заявляв, що його країна має бути активнішою у питаннях України.
- Нещодавно у ЗМІ повідомлялося, що індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді може приїхати до Києва у серпні, що стане його першим візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Офіційного підтвердження поки що не було.
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