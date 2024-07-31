Заступник Блінкена очікує від Індії активнішої співпраці з Україною найближчим часом

Про це він сказав на слуханнях у комітеті сенату з міжнародних відносин, пише Reuters.

"Думаю, що вже незабаром ми почуємо новини про те, що Індія активніше співпрацює з Україною. Я вдячний за це. Я думаю, що Індія хоче відігравати відповідальну роль у всьому світі", - припустив Кемпбелл.

Він також наголосив, що у співпраці з Індією країнам важливо розуміти, що вона, як і будь-яка велика держава, має власні переконання та інтереси у світі.

"Вона ніколи не буде формальним союзником чи партнером США, але це не означає, що ми не можемо мати найміцніші з можливих відносини як країни-союзники на глобальній арені", - наголосив заступник Блінкена.

Водночас міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар напередодні сам заявляв, що його країна має бути активнішою у питаннях України.