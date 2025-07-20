Заступник Келлога: під час перемовин про політв'язнів Лукашенко частував горілкою й казав тост за Трампа
Заступник спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога Джон Коул розповів, як пив горілку з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком під час обіду в Мінську, обговорюючи звільнення політичних в’язнів
Про це він розповів в інтерв’ю Politico.
Коул зустрічався з Лукашенком у Палаці незалежності в Мінську наприкінці квітня. Метою візиту було звільнення з білоруської колонії громадянина Сполучених Штатів.
За довгим обідом у палаці Коулу доручили познайомитися білоруським диктатором ближче.
"Мені сказали: зачаруй його. Розсміши його, що я і зробив. [Лукашенко] заговорив про Державний департамент, а я відповів: "Так, все, що вони хочуть робити – це бла-бла-бла", і йому це сподобалося", - пригадав Коул.
Він також зазначив, що Лукашенко справив на нього враження розумної та кмітливої людини.
"Він справді хоче покращення відносин зі США", - сказав Коул.
Він відмітив, що Лукашенко, схоже, прагне відігравати роль у переговорах щодо війни в Україні.
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У певний момент, як пише Politico, на стіл поставили горілку – персональний бренд Лукашенка, і почалися тости.
Лукашенко підняв тост за Трампа. Представник Держдепу підштовхнув Коула до взаємності. Той також виголосив тост – за Лукашенка, після чого, за його словами, почав непокоїтись за свій шлунок.
Коул також зазначив, що попри мінімум політичних розмов, йому вдалося налагодити особистий контакт із Лукашенком.
"Усе було весело", - пригадав Коул.
Як пише Politico, вже за кілька годин білоруська влада передала американцям Юрія Зенковича – громадянина Білорусі та США, якого заарештували в Москві у 2021 році й звинуватили в плануванні перевороту проти Лукашенка.
Після тієї зустрічі в Мінську продовжилися закулісні переговори між Мінськом і Вашингтоном. У підсумку в червні на свободу вийшли ще 14 осіб, серед яких був Сергій Тихановський – чоловік Світлани Тихановської.
- 21 червня спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зустрівся у білоруській столиці Мінську з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- Згодом Кіт Келлог докладніше розповів про зустріч з Олександром Лукашенком. За його словами, вони говорили, зокрема, про війну РФ проти України.
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