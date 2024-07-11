Заступник Лаврова заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру

Про це повідомляє РІА Новини.

За словами Галузіна, плани України та західних країн щодо другого Саміту миру є нібито новою спробою реабілітуватися за "провал" у Швейцарії.

Водночас політик назвав українську Формулу миру "тупиковою" та "ультимативною".

"У наявності черговий прояв шахрайства. Ми такі ультиматуми не приймаємо і в подібних "самітах" брати участь не збираємося", - заявив Галузін.