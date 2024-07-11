Заступник Лаврова заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру
Заступник глави міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у другому Глобальному саміті миру
Про це повідомляє РІА Новини.
За словами Галузіна, плани України та західних країн щодо другого Саміту миру є нібито новою спробою реабілітуватися за "провал" у Швейцарії.
Водночас політик назвав українську Формулу миру "тупиковою" та "ультимативною".
"У наявності черговий прояв шахрайства. Ми такі ультиматуми не приймаємо і в подібних "самітах" брати участь не збираємося", - заявив Галузін.
- Напередодні Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Водночас там припускають, що Росія може взяти участь у зустрічі.
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