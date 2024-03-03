Затонуле британське судно після атаки хуситів у Червоному морі становить екологічну небезпеку

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Rubymar стало першим судном, повністю знищеним після того, як у листопаді минулого року хусити почали атакувати комерційні кораблі. Удари бойовиків із використанням безпілотників та ракет змусили судноплавні компанії перенаправляти судна на довший маршрут навколо півдня Африки, що порушує світову торгівлю, затримуючи поставки й підвищуючи вартість транспортування.

Як йдеться в заяві Центрального командування збройних сил США, потонулий суховантаж також становить ризик підводного удару для інших кораблів, які проходять через жваві судноплавні шляхи цього водного маршруту,

Згідно із заявами єменського уряду та військових США, Rubymar затонув у південній частині Червоного моря. Ракетний удар 18 лютого значно пошкодив корабель. Судно перевозило близько 21 тисячі метричних тонн добрив. Корабель залишалося покинутим протягом 12 днів після нападу, його планували відбуксирувати до безпечного порту.

Міністр закордонних справ у міжнародно визнаному уряді Ємену в Адені Ахмед Авад бін Мубарак сказав, що затоплення Rubymar - це екологічна катастрофа, з якою Ємен і регіон ніколи раніше не зіштовхувалися.

"Це нова трагедія для нашої країни та нашого народу. Щодня ми розплачуємося за авантюри бойовиків-хуситів”, - додав він.

Директор морської наукової станції при Університеті Йорданії Алі Аль-Савалміх вважає, що викид такої великої кількості добрив у Червоне море становить серйозну загрозу для морського життя. Перевантаження поживними речовинами може стимулювати надмірний ріст водоростей, які споживатимуть стільки кисню, що звичайні морські мешканці можуть не вижити, пояснив він, описуючи процес, який називається евтрофікацією.

"Країни Червоного моря повинні терміново прийняти план моніторингу забруднених районів, а також розробити стратегію очищення", - наголосив науковець.

Зазначається, що загальний вплив залежить від того, як океанські течії вимивають добрива і як вони вивільняються з постраждалого судна. Екосистема південної частини Червоного моря відрізняється кораловими рифами, прибережними мангровими заростями і різноманітним морським життям.