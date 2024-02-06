Затримання "української" вибухівки в Грузії: кандидат у прем'єри заявив про нібито наміри Києва "відкрити другий фронт"

Про це повідомляє SOVA.

6 лютого українське посольство в Тбілісі прокоментувало дані Служби держбезпеки Грузії про затримання на кордоні з Росією вантажу з вибуховими пристроями, який нібито везли з Одеси до Воронежа.

"Посольство України перевіряє інформацію, оприлюднену на брифінгу СДБ Грузії, з’ясовує всі обставини, зокрема щодо, як було повідомлено, причетності громадян України до протиправної діяльності", - йдеться у заяві.

Там додали, що розраховують на те, що грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи.

"Висловлюємо зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об’єктивного, неупередженого та всебічного з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів", - зазначили у посольстві.

Згодом Кобахідзе прокоментував реакцію українських дипломатів. Його вдовольнили заклики утримуватися від політизації цієї справи.

На його думку, Україна не зробила б такої заяви, якби у неї був посол у Грузії.

"Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду, що вони хотіли та, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні", – додав Кобахідзе.

Він сказав, що виявлені Службою держбезпеки нібито факти є ще одним підтвердження цих прагнень.