Затримання "української" вибухівки в Грузії: кандидат у прем'єри заявив про нібито наміри Києва "відкрити другий фронт"
Кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував реакцію посольства України на заяву щодо перехоплення спецслужбами вибухівки, яку українці нібито перевозили до РФ
Про це повідомляє SOVA.
6 лютого українське посольство в Тбілісі прокоментувало дані Служби держбезпеки Грузії про затримання на кордоні з Росією вантажу з вибуховими пристроями, який нібито везли з Одеси до Воронежа.
"Посольство України перевіряє інформацію, оприлюднену на брифінгу СДБ Грузії, з’ясовує всі обставини, зокрема щодо, як було повідомлено, причетності громадян України до протиправної діяльності", - йдеться у заяві.
Там додали, що розраховують на те, що грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи.
"Висловлюємо зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об’єктивного, неупередженого та всебічного з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів", - зазначили у посольстві.
Згодом Кобахідзе прокоментував реакцію українських дипломатів. Його вдовольнили заклики утримуватися від політизації цієї справи.
На його думку, Україна не зробила б такої заяви, якби у неї був посол у Грузії.
"Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду, що вони хотіли та, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні", – додав Кобахідзе.
Він сказав, що виявлені Службою держбезпеки нібито факти є ще одним підтвердження цих прагнень.
- 5 лютого у службі безпеки Грузії заявили, що вилучили вантаж з 6 вибуховими пристроями, який нібито намагалися ввезти з Одеси до російського Воронежа
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