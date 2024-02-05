У Грузії заявили про виявлення 14 кг вибухівки: її нібито везли з України до Воронежа

Про це повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на заяву грузинської спецслужби.

За їхніми даними, вибухові пристрої містять вибухівку С-4 військового призначення, яку можна активувати за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. Загальна її вага сягає 14 кг. У контейнери також було поміщено 6 одиниць детонаторів та 6 спеціальних ключів.

Там додають, що детонація такого пристрою в місцях масового скупчення людей може призвести до великої кількості жертв.

Зазначається, що вибухівку привезли з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня 2023 року на мінівені, що належить громадянинові України. Вибухові пристрої нібито планували вивезти до Російської Федерації, а саме в місто Воронеж.

Як стверджує спецслужба Грузії, пізніше рішення змінив замовник: один контейнер з трьома вибуховими пристроями спробувати вивезти у Воронеж, а другий контейнер - з трьома вибухівками - залишили у Тбілісі.

За даними грузинської спецслужби, до ввезення вибухівки причетні 7 грузинів, 3 українці та 2 вірмени. А організатором цієї схеми нібито став громадянин України, кандидат у місцеві депутати Одеської області у 2020 році від партії "Слуга Народу" Андрій Шарашидзе, який родом із міста Батумі.

Згідно з заявою, Шарашидзе активно стежив за переміщенням вибухових пристроїв, а от вищезгадані люди, ймовірно, не знали про вибухівку та капсули-детонатори, які були встановлені в акумуляторах автомобіля.

"Що стосується трьох вибухових пристроїв, залишених у місті Тбілісі, чи призначалися вони для вивезення до Росії або мали залишитися в Грузії для використання в бойових діях, це визначить розслідування. Проте деталі згаданої справи та реальна ситуація дають підстави підозрювати, що використання території Грузії та широке залучення до цього процесу громадян Грузії мали послужити звинуваченню Грузії в організації терактів на її території чи за кордоном, як щодо планування, так і здійснення", - додали у грузинській спецслужбі.



Нині контртерористичний центр служби безпеки країни проводить розслідування за статтею, яка стосується незаконного придбання та зберігання вибухових речовин і пристроїв. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.