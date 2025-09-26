Завод MBDA, що запустив перше в Європі виробництво ракет для Patriot, оголосив про старт виробництва пускових установок

Про це пише Reuters.

Європейський виробник ракет MBDA може збільшити виробничі потужності ракет Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо кількість замовлень перевищить "певний поріг" і компанія матиме технічні знання та досвід для виробництва пускових установок для цієї системи. Про це повідомив керівний директор німецького підрозділу компанії.

Patriot, розроблена американською оборонною компанією Raytheon, є однією з найсучасніших систем ППО, попри те, що перебуває на озброєнні з 1980-х років.

Використовувані Україною проти російських ракетних і дронових атак, а також бажані західними державами, які нарощують свої військові запаси через війну Росії в Україні, ракети та пускові установки Patriot вже давно в дефіциті.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія заклали фундамент для першого заводу з виробництва Patriot у Європі, підписавши контракт на 5,1 млрд євро на закупівлю до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon-MBDA. Ракети будуть виготовлятися на новому заводі в Баварії на півдні Німеччини, будівництво якого подвоїть світові виробничі потужності для ракет PAC 2, які вдосконалені для перехоплення тактичних балістичних ракет.

"Ми йдемо за графіком. Ми плануємо розпочати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити перше постачання на початку 2027 року", — сказав в інтерв'ю Томас Готтшильд, керівник MBDA-Німеччина.

Він не розкрив виробничі потужності заводу, посилаючись на проблеми безпеки, але сказав, що він може обробити додаткові замовлення.

"Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності", — сказав він.

На запитання, чи може MBDA в майбутньому будувати пускові установки Patriot, Готтшильд відповів, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше керувала технічним обслуговуванням пускових установок.

"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислової співпраці між нами та Raytheon — і побажань нашого клієнта Bundeswehr або інших клієнтів, які просять виробництво пускових установок", — уточнив він.

На запитання про роль MBDA у розробці ракети великої дальності з високою точністю (понад 2000 км) — проєкту, оголошеного Великою Британією та Німеччиною у травні, Готшильд сказав, що очікує, що компанія візьме участь у цій роботі разом з іншими. Він не назвав термінів початку розробки.

"Незалежно від термінів, важливо, щоб ми почали якомога швидше, щоб отримати більше конкретних деталей", — додав він.

Війна в Україні підкреслила залежність Європи від ракет далекого радіуса дії американського виробництва, що спонукало європейські ініціативи щодо розробки зброї, здатної вражати командні пункти та ракетні пускові установки далеко за лінією фронту.

MBDA також стимулює розробку менших ракет для збивання низько та повільно летючих безпілотників, таких як російські безпілотники, які увійшли у польський повітряний простір у середині вересня.

«Ми сподіваємося підписати контракт на розробку з урядом Німеччини концептуальної ракети DefendAir до кінця року", — повідомив Готшильд, а перші поставки очікуються через кілька років.

