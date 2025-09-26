Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Завод MBDA, що запустив перше в Європі виробництво ракет для Patriot, оголосив про старт виробництва пускових установок

Дар'я Тарасова
26 вересня, 2025 п'ятниця
12:11
Світ ЗРК Patriot

Компанія MBDA, що розробляє ракетну зброю в Європі, заявила про наявність технічного досвіду для виробництва пускових установок, оскільки раніше керувала їхнім технічним обслуговуванням

Зміст

Про це пише Reuters.

Європейський виробник ракет MBDA може збільшити виробничі потужності ракет Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо кількість замовлень перевищить "певний поріг" і компанія матиме технічні знання та досвід для виробництва пускових установок для цієї системи. Про це повідомив керівний директор німецького підрозділу компанії.

Patriot, розроблена американською оборонною компанією Raytheon, є однією з найсучасніших систем ППО, попри те, що перебуває на озброєнні з 1980-х років.

Використовувані Україною проти російських ракетних і дронових атак, а також бажані західними державами, які нарощують свої військові запаси через війну Росії в Україні, ракети та пускові установки Patriot вже давно в дефіциті.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія заклали фундамент для першого заводу з виробництва Patriot у Європі, підписавши контракт на 5,1 млрд євро на закупівлю до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon-MBDA. Ракети будуть виготовлятися на новому заводі в Баварії на півдні Німеччини, будівництво якого подвоїть світові виробничі потужності для ракет PAC 2, які вдосконалені для перехоплення тактичних балістичних ракет.

"Ми йдемо за графіком. Ми плануємо розпочати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити перше постачання на початку 2027 року", — сказав в інтерв'ю Томас Готтшильд, керівник MBDA-Німеччина.

Він не розкрив виробничі потужності заводу, посилаючись на проблеми безпеки, але сказав, що він може обробити додаткові замовлення.

"Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності", — сказав він.

На запитання, чи може MBDA в майбутньому будувати пускові установки Patriot, Готтшильд відповів, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше керувала технічним обслуговуванням пускових установок.

"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислової співпраці між нами та Raytheon — і побажань нашого клієнта Bundeswehr або інших клієнтів, які просять виробництво пускових установок", — уточнив він.

На запитання про роль MBDA у розробці ракети великої дальності з високою точністю (понад 2000 км) — проєкту, оголошеного Великою Британією та Німеччиною у травні, Готшильд сказав, що очікує, що компанія візьме участь у цій роботі разом з іншими. Він не назвав термінів початку розробки.

"Незалежно від термінів, важливо, щоб ми почали якомога швидше, щоб отримати більше конкретних деталей", — додав він.

Війна в Україні підкреслила залежність Європи від ракет далекого радіуса дії американського виробництва, що спонукало європейські ініціативи щодо розробки зброї, здатної вражати командні пункти та ракетні пускові установки далеко за лінією фронту.

MBDA також стимулює розробку менших ракет для збивання низько та повільно летючих безпілотників, таких як російські безпілотники, які увійшли у польський повітряний простір у середині вересня.

«Ми сподіваємося підписати контракт на розробку з урядом Німеччини концептуальної ракети DefendAir до кінця року", — повідомив Готшильд, а перші поставки очікуються через кілька років.
 

Теги:
Новини
зброя
Німеччина
ППО
Війна з Росією
оборона та безпека
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
26 вересня
12:35
Олександр Сирський
"Ми вже в процесі": Сирський повідомив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
12:29
Олександр Сирський
Сирський: Для рішучого наступу на Дніпровщині у росіян не вистачає сил і засобів
12:26
Ексклюзив
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США
12:03
OPINION
Трамп і війна в Україні: чи справді "розворот"?
11:52
BMW
BMW відкликає понад 196 тис. автомобілів у США через дефект стартера двигуна
11:23
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
11:22
Ексклюзив
російський літак винищувач
Існують дві сили, здатні це реалізувати: експерт з авіації Романенко про збиття російських літаків над країнами НАТО
11:18
У Китаї за допомогою ШІ в австралійському фільмі зробили гей-пару гетеросексуальною
11:06
Аналітика
дрон
Чому Європа не збудує "стіну дронів" без України
10:55
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося через ясну погоду: ситуація в енергосистемі 26 вересня
10:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп хоче зробити так, щоб навіть Путін втомився від війни, а влада Данії роками ігнорувала розвіддані про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:23
Данія
Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. Німеччина пригрозила РФ "потужною реакцією" НАТО
10:22
Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та Ліонель Мессі (зліва - направо)
Триразовий переможець ЛЧ у складі "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
10:13
Ексклюзив
Пентагон
Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу
10:02
OPINION
Після зустрічі Трампа і Сі може бути зафіксована модель багатополярного світу з двома гегемонами
09:17
Ексклюзив
На Донеччині наразі тривають бої за села Ялта та Запоріжжя, - 37-ма окрема бригада морської піхоти
09:08
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Одещині пошкоджено трансформатори об’єкту транспортної інфраструктури
08:55
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там сталася пожежа
08:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
08:39
Ексклюзив
МВФ
"Те, що ми дійшли до восьмого перегляду програми МВФ – безпрецедентно в історії відносин України і фонду", – експерт Роман Ніцович
08:28
Південноукраїнська АЕС
У МАГАТЕ заявили про падіння збитого безпілотника за 800 м від Південноукраїнської АЕС
08:09
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 200 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 67 штурмів
08:08
OPINION
Найлогічніше рішення: Польща готується збивати російські дрони
08:00
Ексклюзив
Рефат Чубаров
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
07:49
ППО, ЗСУ
За ніч Сили ППО знешкодили 128 зі 154 БПЛА ворога
07:45
Ексклюзив
Поля, вкриті дронами та вирвами від бомб: як на Сумщині фермери під обстрілами збирають урожай
07:37
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Очільник МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Путіним у Москві
07:37
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру чемпіонату України
07:17
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 940 військових, 14 артсистем і 2 танки
06:11
Дональд Трамп
Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за особливо тяжкі злочини у Вашингтоні
00:24
Оновлено
Олександр Зінченко
Ліга Європи: результати усіх матчів 1-го туру
2025, четвер
25 вересня
23:45
Фрідріх Мерц
Мерц підтримав ініціативу фон дер Ляєн надати позику Україні на €140 млрд з активів РФ
23:14
МЗС України
Україна й Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини: Сибіга та глава МЗС Джастін Ткаченко підписали комюніке
22:46
Україна ЄС
Україна та Євросоюз продовжили до березня 2027 "транспортний безвіз"
22:26
Bring Kids Back UA
Проводили багатогодинний допит із автоматами: з ТОТ на підконтрольну територію України повернули 17 дітей
21:28
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Це лише гарні й благородні слова": аналітик Горбач про заяву Зеленського не балотуватись на наступних виборах
21:05
Інсталяція "Замуровані свідчення дитячих потреб"
"Замуровані свідчення дитячих потреб": на "Книжковій країні" у Києві презентували інсталяцію, присвячену дитинству в інтернатах
20:53
Кривбас
Клуб УПЛ виключили з Кубка України через порушення регламенту
20:09
Олена Зеленська та Меланія Трамп
Олена Зеленська зустрілася Меланією Трамп та подякувала за лист-заклик до Путіна щодо дітей
20:08
Ексклюзив
Ганна Гопко
Путінський ідеолог Дугін уже заявив, що так звана СВО проти України перетворилася на війну на території РФ, - Гопко
Більше новин
