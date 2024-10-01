Заявив про підтримку, але закликав до дипломатії: очільник Пентагону Остін поговорив із міністром оборони Ізраїлю
Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом. У США закликають до дипломатичного шляху
Про це повідомляє міністерство оборони США.
Так, під час розмови Остін підтвердив підтримку Сполучених Штатів права Ізраїлю захищатися від Ірану, "Хезболли", ХАМАС, хуситів та інших підтримуваних Іраном терористичних організацій.
Водночас посадовці обговорили важливість остаточного переходу від військових операцій до дипломатичного шляху для забезпечення безпеки та стабільності.
Також сторони погодилися з "необхідністю демонтажу атакувальної мережі вздовж кордону", аби гарантувати, що ліванська "Хезболла" не зможе напасти на північну частину Ізраїлю.
- Ізраїль попередив Сполучені Штати про початок обмежених наземних операцій проти інфраструктури бойовиків "Хезболли" на кордоні з Ліваном. ЦАХАЛ закликав "не розповсюджувати безвідповідальні чутки".
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