"Зеленська купила спорткар за гроші з допомоги США": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 2 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які світові медіа запустили 2 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 липня у світі з'явився один фейк та одна дезінформація.
Фейк: Американський коментатор Джексон Хінкл написав у X: "Дружина президента України Зеленського щойно придбала спортивний автомобіль Bugatti вартістю 4,4 мільйона євро за кошти американських платників податків".
Спростування: насправді це фейк, розповсюджений російськими ресурсами для дискредитації родини українського президента.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер в інтерв’ю на YouTube-каналі Danny Haiphong заявив: "На відміну від Росії, Зеленський не сидить і не думає: "Як мені це (корупцію, – ред.) приборкати?". Зеленський каже: "Як мені покласти більше в кишеню, як мені збагатитися, як мені допомогти своїм політичним союзникам збагатитися?". Ці гроші, які ми надсилаємо в Україну, витрачаються не на те, для чого вони призначені".
Спростування: Такими заявами Ріттер намагається дискредитувати президента Володимира Зеленського та керівництво України загалом, а також підірвати довіру та військову підтримку Заходу.
- Раніше ворожа пропаганда запустила кампанію дискредитації державного курсу України з розбудови ядерної енергетики, зокрема побудови нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
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