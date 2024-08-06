"Зеленські купили у музиканта Стінга виноробний маєток": ЦПД спростував ворожий фейк
Ворожі ресурси поширюють неправдиву інформацію про купівлю родиною Зеленських виноробного маєтку англійського музиканта – Стінга
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У матеріалі Database Italia йдеться, що у червні родина Зеленських буцімто придбала виноробний маєток в англійського музиканта Стінга. Угода нібито оцінюється у 60-75 млн євро, а дані опубліковано в податковому реєстрі нерухомості Італії.
"Верифікувавши цю інформацію, Центр повідомляє, що вона не відповідає дійсності. Сайт, який став першоджерелом фейку, у 2021 році потрапив до рейтингу вебресурсів, що поширюють дезінформацію італійською мовою. Крім того, новини, які публікував Database Italia, неодноразово спростовували італійські фактчекери", - пише ЦПД
У Центрі додали, що цей фейк поширювався в рамках масштабної дезінформаційної кампанії РФ із дискредитації України, президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської.
- У мережі також з'явився фейк щодо того, що Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть третю світову війну.
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