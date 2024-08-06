"Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть третю світову війну": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 5 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 5 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 5 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Дезінформація: Американський коментатор Джексон Хінкл на своїй сторінці в X написав: "І Ізраїль, і Україна вбивали своє цивільне населення, були озброєні США до зубів і ось-ось розпочнуть третю світову війну".
Спростування: Цією заявою Хінкл намагається перекласти провину за нищення українського народу та ескалацію війни з Росії на Україну. Насправді ж саме Росія вбиває українських мирних жителів і своєю невиправданою агресією продовжує загострювати війну.
Маніпуляція: Американський журналіст Макс Блюменталь на своїй сторінці в X написав: "США передавали зброю ворогам Росії протягом десятиліть, від Афганістану до Чечні, від Сирії до України. На цьогорічному петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін пообіцяв, що Росія нарешті зробить те ж саме зі США".
Спростування: Теза Блюменталя є спробою виправдати агресивну політику Росії. Насправді США підтримують країни, зокрема Україну, які захищають свій суверенітет від таких агресорів, як Росія.
- Кремлівська пропаганда також знову використовує колишнього українського нардепа Віктора Медведчука.
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