Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть третю світову війну": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 5 серпня

"Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть третю світову війну": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 5 серпня

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
01:54
Світ Ілюстративне фото

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 5 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 5 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція. 

Дезінформація: Американський коментатор Джексон Хінкл на своїй сторінці в X написав: "І Ізраїль, і Україна вбивали своє цивільне населення, були озброєні США до зубів і ось-ось розпочнуть третю світову війну". 

Спростування: Цією заявою Хінкл намагається перекласти провину за нищення українського народу та ескалацію війни з Росії на Україну. Насправді ж саме Росія вбиває українських мирних жителів і своєю невиправданою агресією продовжує загострювати війну.  

Маніпуляція: Американський журналіст Макс Блюменталь на своїй сторінці в X написав: "США передавали зброю ворогам Росії протягом десятиліть, від Афганістану до Чечні, від Сирії до України. На цьогорічному петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін пообіцяв, що Росія нарешті зробить те ж саме зі США". 

Спростування: Теза Блюменталя є спробою виправдати агресивну політику Росії. Насправді США підтримують країни, зокрема Україну, які захищають свій суверенітет від таких агресорів, як Росія.

  • Кремлівська пропаганда також знову використовує колишнього українського нардепа Віктора Медведчука.

Теги:
Україна
Росія
зброя
Сирія
Володимир Путін
Ізраїль
Афганістан
Чечня
Війна з Росією
фейк
США
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Автор Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
Преображення Господнє та Яблучний Спас
Автор Крістіна Слончак
4 серпня, 2024 неділя
Коли Преображення Господнє та Яблучний Спас у 2024: заборони, значення та традиції
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 серпня
02:40
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Харкові лунали вибухи
02:39
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку: розпочато розслідування
02:05
Єгор Чернєв
"Сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами наведення": нардеп Чернєв про F-16, надані Україні
01:02
Вірменія
Вірменія вчетверте не братиме участі у навчаннях ОДКБ
00:38
ООН
ООН визнала, що співробітники її агентства "могли бути залучені" до нападу ХАМАС на Ізраїль
00:16
Ілюстративне фото
На Сумщині окупанти вбили керівника агрофірми, атакувавши FPV-дроном його авто
2024, понедiлок
5 серпня
23:30
Шведський легкоатлет Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною на Олімпіаді-2024
23:06
вибух
На військовому заводі в РФ прогримів вибух, є загиблі
22:44
Оновлено
ЗСУ
На фронті з початку доби сталося 108 боєзіткнень, найінтенсивніше росіяни атакують Покровський напрямок
22:35
Луганська область
З ТОТ Луганщини вдалось евакуювати мати з сином
22:25
Іран
Іран через МЗС Угорщини попередив про атаку проти Ізраїлю
21:10
Ексклюзив
гроші
Додаткові податки заженуть бізнес у ще більшу тінь, - економіст Пендзин
20:56
обстріл
Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: вбили жінку та поранили двох чоловіків
20:48
На фото біженці з України
Литва виділила близько 9 млн євро на допомогу українським біженцям у країні
20:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Жорсткі подробиці війни: боротьба за Часів Яр. Колонка Сергія Згурця
20:36
Ексклюзив
Іран
Іран прагне залучити сусідні країни до осуду вбивства Ганії та промацати можливі бонуси від співпраці зі США, - сходознавець Якубович
20:02
на фото Raybird-3
Український виробник БПЛА Skyeton запускає фабрику в Словаччині
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія нас хоче перетворити цією війною в себе
20:00
Кір Стармер
У Британії з'явиться "постійна армія" держслужбовців для протидії заворушенням, - Стармер
19:45
Володимир Зеленський
Уряд готує кілька технічних рішень, які дадуть змогу повернути школярів за парти, – Зеленський
19:34
евакуація
Селидове, Новогродівка, низка сіл: родини з дітьми примусово евакуюють із п'яти громад Донеччини
19:31
Віктор Орбан
Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони
19:24
газопровод
Сербія домовилася з Румунією збудувати інтерконектор до газопроводу, що проходить через 4 країни ЄС
19:00
військовий квиток, мобілізація
Бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств
18:56
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
До ВР подали законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років, - нардеп Костенко
18:54
На Чернігівщині та Сумщині росіяни почали частіше використовувати FPV-дрони, - ОТУ "Сіверськ"
18:25
на фото Тарас Качка
"Найкращий показник за часи війни": у Мінекономіки заявили про рекордний експорт металургійної продукції в липні
18:09
TikTok
Єврокомісія заборонила застосунок TikTok Lite в ЄС
18:04
OPINION
Галина Пагутяк
Безпека і безпечність
17:50
будівництво
"Ситуація може стати ще гіршою": у польських компаніях нестача працівників через скорочення міграції українців
17:32
Оновлено
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
17:28
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців із полону РФ
17:23
Ексклюзив
Ізраїль танк
Не виключено, що Ізраїль першим завдасть превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос
17:06
фейсбук та інстаграм
Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування соцмережі в країні
17:05
Церемонія відкриття Олімпіади-2024
"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024
16:54
Ексклюзив
винищувач F-35
Defense Express: Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35
16:54
Севастополь
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
16:52
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
16:33
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР не підтримав мобілізацію українців віком до 25 років
16:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV