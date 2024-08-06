За версією ЦПД при РНБО України, 5 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Американський коментатор Джексон Хінкл на своїй сторінці в X написав: "І Ізраїль, і Україна вбивали своє цивільне населення, були озброєні США до зубів і ось-ось розпочнуть третю світову війну".

Спростування: Цією заявою Хінкл намагається перекласти провину за нищення українського народу та ескалацію війни з Росії на Україну. Насправді ж саме Росія вбиває українських мирних жителів і своєю невиправданою агресією продовжує загострювати війну.

Маніпуляція: Американський журналіст Макс Блюменталь на своїй сторінці в X написав: "США передавали зброю ворогам Росії протягом десятиліть, від Афганістану до Чечні, від Сирії до України. На цьогорічному петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін пообіцяв, що Росія нарешті зробить те ж саме зі США".

Спростування: Теза Блюменталя є спробою виправдати агресивну політику Росії. Насправді США підтримують країни, зокрема Україну, які захищають свій суверенітет від таких агресорів, як Росія.