Росія використовує Медведчука для пропаганди. ЦПД пояснив мотиви
Кремлівська пропаганда знову використовує колишнього українського нардепа Віктора Медведчука
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук дав інтервʼю одному з російських державних інформагентств. У розмові екснардеп озвучив низку пропагандистських наративів, маніпуляцій та дезінформацій.
Зокрема Медведчук заявив, що влада України не хоче миру, а "західні куратори" планують замінити Володимира Зеленського на посаді президента, і готують воєнний переворот.
"Озвучені Медведчуком тези аж ніяк не нові, і не мають нічого спільного з реальністю. Це інтерв’ю – чергова спроба кремлівської пропаганди дискредитувати українську владу, спровокувати розкол та дестабілізацію всередині України, посіяти панічні настрої й зашкодити мобілізації", - пише ЦПД.
У Центрі наголошують, що росіяни використовують Медведчука, аби надати пропаганді "додаткової ваги". У Росії екснардеп позиціюється, як людина, яка має "інсайдерську інформацію" з України.
- У травні СБУ затримала у Києві соратників колишнього нардепа Віктора Медведчука, які працювали в його прокремлівському проєкті "Другая Украина" та створювали антиукраїнський контент. Зокрема, підозру повідомили куратору групи Денису Жарких.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе