Росія використовує Медведчука для пропаганди. ЦПД пояснив мотиви

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук дав інтервʼю одному з російських державних інформагентств. У розмові екснардеп озвучив низку пропагандистських наративів, маніпуляцій та дезінформацій.

Зокрема Медведчук заявив, що влада України не хоче миру, а "західні куратори" планують замінити Володимира Зеленського на посаді президента, і готують воєнний переворот.

"Озвучені Медведчуком тези аж ніяк не нові, і не мають нічого спільного з реальністю. Це інтерв’ю – чергова спроба кремлівської пропаганди дискредитувати українську владу, спровокувати розкол та дестабілізацію всередині України, посіяти панічні настрої й зашкодити мобілізації", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що росіяни використовують Медведчука, аби надати пропаганді "додаткової ваги". У Росії екснардеп позиціюється, як людина, яка має "інсайдерську інформацію" з України.