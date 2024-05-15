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У Києві викрили підпільний осередок проєкту Медведчука "Другая Украина": підозру отримав куратор групи Жарких

15 травня, 2024 середа
13:40
Кримінал
Зміст

Служба безпеки України затримала у Києві соратників колишнього нардепа Віктора Медведчука, які працювали в його прокремлівському проєкті "Другая Украина" та створювали антиукраїнський контент. Зокрема, підозру повідомили куратору групи Денису Жарких

Про це повідомила СБУ.

"У Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам", - зазначають у СБУ.

Спеціалісти, які створювали антиукраїнський контент, облаштували у власному помешканні на Київщині підпільну студію, де й виготовляли замовні ролики.

Потім готову медіапродукцію фігуранти надсилали своєму куратору з РФ - Денису Жарких, який був ведучим на телеканалах Медведчука, а зараз обіймає посаду директора його організації "Другая Украина" у Москві.

Жарких після розгляду відео надавав дозвіл на їхнє поширення в інтернеті.

Підозрювані для цього використовували інформаційні ресурси, підконтрольні Медведчуку, зокрема сайт "Другая Украина", сторінки в соціальних мережах та відеохостинг YouTube.

Зазначено, що за таку роботу фігуранти отримували гроші: у столиці близький родич директора організації екснардепа особисто передавав їм готівку.

У ході обшуків підозрюваних було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь ворога.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи – директор організації "Другая Украина" Денис Жарких", - резюмують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

 
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Теги:
Україна
Росія
СБУ
Віктор Медведчук
Війна з Росією
новини Києва
пропаганда
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