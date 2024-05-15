У Києві викрили підпільний осередок проєкту Медведчука "Другая Украина": підозру отримав куратор групи Жарких

Про це повідомила СБУ.

"У Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам", - зазначають у СБУ.

Спеціалісти, які створювали антиукраїнський контент, облаштували у власному помешканні на Київщині підпільну студію, де й виготовляли замовні ролики.

Потім готову медіапродукцію фігуранти надсилали своєму куратору з РФ - Денису Жарких, який був ведучим на телеканалах Медведчука, а зараз обіймає посаду директора його організації "Другая Украина" у Москві.

Жарких після розгляду відео надавав дозвіл на їхнє поширення в інтернеті.

Підозрювані для цього використовували інформаційні ресурси, підконтрольні Медведчуку, зокрема сайт "Другая Украина", сторінки в соціальних мережах та відеохостинг YouTube.

Зазначено, що за таку роботу фігуранти отримували гроші: у столиці близький родич директора організації екснардепа особисто передавав їм готівку.

У ході обшуків підозрюваних було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь ворога.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи – директор організації "Другая Украина" Денис Жарких", - резюмують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

Фото: СБУ