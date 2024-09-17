"Зеленський ініціював війну проти російськомовного населення Донбасу": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 17 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які у світових медіа запустили 17 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 17 вересня у світі з'явилися дві дезінформації.
Дезінформація: Американська журналістка Ліз Вілер на сторінці в X написала: "Камала розпочала війну в Україні, заявивши, що Україна може вступити до НАТО. Камала – розпалювачка війни. Путін не вторгся б, якби не Камала".
Спростування: Заява про можливість вступу України до НАТО не була ані початком війни, ані вирішальним фактором для вторгнення Росії – Путін давно планував агресію, незалежно від рішень США чи їхніх представників. Відповідальність за війну несе лише РФ, яка порушила міжнародне право та суверенітет України.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Зеленський ініціював війну проти російськомовного населення Донбасу – антитерористичну операцію, під час якої українська армія вбивала жінок, дітей і невинних людей".
Спростування: Антитерористична операція на Донбасі була відповіддю на підтримувану РФ збройну агресію і незаконну анексію Криму; Україна захищала свою територію та громадян від проросійських бойовиків, а не ініціювала війну. Звинувачення в масових вбивствах цивільних не мають жодних підтверджень і є частиною роспропаганди.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив 13 вересня про запровадження нових санкцій проти пропаганди Росії за спроби "підірвати і поляризувати вільні й відкриті суспільства". Йдеться, зокрема, про телекомпанію RT.
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