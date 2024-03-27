"Зеленський має проблеми з наркотиками": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 27 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 27 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Фейк: "Зеленський, очевидно, має проблеми з наркотиками. У Києві ні для кого не секрет, наскільки його залежність вплинула на його "лідерство", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у мережі X.
Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у мережі X написав: "Голова російської розвідки заявив, що за терактом у Москві стоять США, Велика Британія та Україна. Це велика ескалація з величезними наслідками. Зараз можливо все. Україна та її керівництво зазнають краху. Якщо НАТО втрутиться у Третю світову війну".
Дезінформація: Підполковниця ВПС США у відставці Карен Квятковськи заявила: "Україна програє війну..., і все, що їм залишається - це терористичні атаки. Тож ми бачимо ці атаки безпілотників у глибині Росії, багато атак на цивільні об'єкти".
- Російські пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про нібито депортацію українців з ЄС через масові протести по всій Європі.
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