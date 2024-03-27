"Через масові протести з Європи депортують частину українців": РФ поширює черговий фейк
Російські пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про нібито депортацію українців з ЄС через масові протести по всій Європі
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"З 15 квітня понад 813 тисяч українців депортують з ЄС через масові протести по всій Європі", - таку інформацію поширює анонімний Telegram-канал з посиланням на нібито сайт представництва ЄС в Україні.
Зазначається, що для створення фейку шахраї використали реліз від 13 березня "Загарбницька війна Росії проти України: персональні санкції ЄС за порушення територіальної цілісності продовжено ще на пів року".
Насправді в ньому йдеться про те, що Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, до 15 вересня 2024 року.
- Ворожа пропаганда запустила ІПСО, нібито російська армія не зупиниться і далі піде на Одесу, Миколаїв і Харків.
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