"Через масові протести з Європи депортують частину українців": РФ поширює черговий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"З 15 квітня понад 813 тисяч українців депортують з ЄС через масові протести по всій Європі", - таку інформацію поширює анонімний Telegram-канал з посиланням на нібито сайт представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що для створення фейку шахраї використали реліз від 13 березня "Загарбницька війна Росії проти України: персональні санкції ЄС за порушення територіальної цілісності продовжено ще на пів року".

Насправді в ньому йдеться про те, що Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, до 15 вересня 2024 року.