"Росія не зупиниться і піде на Одесу, Миколаїв і Харків": Центр стратегічних комунікацій вказав на ворожу ІПСО

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"ЗС РФ не зупиняться і підуть на Харків, Одесу та Миколаїв, а звільнення приморських регіонів є питанням їхньої стратегічної безпеки", - пишуть проросійські ресурси.

Центр наголошує, що насправді перевірених даних, які б свідчили про спроможність РФ здійснити подібні операції, - немає.

"За місто Авдіївку, яке налічувало 30 тисяч населення до війни, росіяни билися чотири місяці, зазнавши диспропорційно великих втрат – 47 186 особового складу. А вкиди про те, що армія РФ ось-ось окупує велике українське місто (Одесу, Харків, Миколаїв, Суми тощо) з’являються в інформаційному просторі постійно і вже давно, що є складовою російської ІПСО, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців", - йдеться у спростуванні від Spravdi.

Центр стратегічних комунікацій також звернув увагу, що росіяни регулярно втрачають кораблі, тому амбіції росіян щодо Одеси - це просто "мрії".