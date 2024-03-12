"ЗСУ готові до будь-яких викликів": у Сумській ОВА спростували фейк про наступ РФ на область
У вівторок, 12 березня, у Сумській ОВА спростували фейк про російський масований наступ на область, який ворог поширює в соцмережах
Про це інформує Сумська ОВА.
"Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про масований наступ на Сумщину. Це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області", - йдеться у повідомленні.
Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх наголосив, що станом на 12 березня біля кордонів Сумської області ударних угруповань РФ не зафіксовано.
"Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу", - зазначили в ОВА.
Там вказали, що попри це у регіоні зберігається загроза обстрілів прикордонних громад.
- Державна прикордонна служба України деякий час спостерігала зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп. Однак загроза нікуди не зникла.
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