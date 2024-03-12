"ЗСУ готові до будь-яких викликів": у Сумській ОВА спростували фейк про наступ РФ на область

Про це інформує Сумська ОВА.

"Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про масований наступ на Сумщину. Це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області", - йдеться у повідомленні.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх наголосив, що станом на 12 березня біля кордонів Сумської області ударних угруповань РФ не зафіксовано.

"Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу", - зазначили в ОВА.

Там вказали, що попри це у регіоні зберігається загроза обстрілів прикордонних громад.