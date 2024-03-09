Деякий час спостерігали зменшення активності російської ДРГ, проте загроза нікуди не зникла, - ДПСУ
Державна прикордонна служба України деякий час спостерігала зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп. Однак загроза нікуди не зникла
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у телемарафоні.
"Певний час ми бачили таке зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й по Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на наші території", - заявив речник.
За його словами, росіяни часто кидають свої ДРГ на Сумську області, проте така загроза залишається й у Харківській області.
"Тому поки матимемо такого сусіда, звісно загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Чернігівщини, й Сумщини, й Харківщини з різноманітного озброєння - щодня сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території", - додав Демченко.
- Українські прикордонники в ніч на 7 березня зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на територію Сумської області.
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