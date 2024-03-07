Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
Українські прикордонники в ніч на 7 березня зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на територію Сумської області
Про це пише ДПСУ.
"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що українські прикордонники одразу відкрили вогонь по російській ДРГ зі стрілецької зброї та гранатометів.
"Противник відступив, його втрати уточнюються", - додають у ДПСУ.
- Українські військові у Північній операційній зоні пройшли навчання з протидії ворожим диверсійно-розвідувальним групам: тренувались захоплювати позиції та відновлювати втрачені.
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