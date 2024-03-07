Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині

Про це пише ДПСУ.

"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що українські прикордонники одразу відкрили вогонь по російській ДРГ зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Противник відступив, його втрати уточнюються", - додають у ДПСУ.