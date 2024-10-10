Зеленський прибув до Франції
Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня прибув до Парижа, де проведе зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на трансляцію Reuters.
Відповідно до трансляції, Макрон близько 16:20 вийшов на ґанок Єлисейського палацу й очікував на прибуття Зеленського. Потім український та французький лідери зустрілися й вирушили всередину палацу.
- 10 жовтня Зеленський в Лондоні зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Також глава держави поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
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