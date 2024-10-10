Зеленський прибув до Франції

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на трансляцію Reuters.

Відповідно до трансляції, Макрон близько 16:20 вийшов на ґанок Єлисейського палацу й очікував на прибуття Зеленського. Потім український та французький лідери зустрілися й вирушили всередину палацу.