Зеленський прибув до Британії та зустрівся з прем'єром Стармером

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що до приїзду президента України на Даунінг-стріт була розстелена червона доріжка, а на сходах будинку № 10 два лідери потиснули один одному руки та обійнялися.

Крім цього, до Великої Британії прямує новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він приєднається до переговорів зі Стармером і Зеленським, а потім проведе зустріч з прем’єр-міністром тет-а-тет.

За даними видання потім Зеленський має продовжити дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії.

Пізніше російська служба BBC повідомила, що Зеленський має намір ознайомити прем'єр-міністра Стармера з українським Планом перемоги.