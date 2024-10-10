Зеленський прибув до Британії та зустрівся з прем'єром Стармером
У четвер, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У Лондоні український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що до приїзду президента України на Даунінг-стріт була розстелена червона доріжка, а на сходах будинку № 10 два лідери потиснули один одному руки та обійнялися.
Крім цього, до Великої Британії прямує новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він приєднається до переговорів зі Стармером і Зеленським, а потім проведе зустріч з прем’єр-міністром тет-а-тет.
За даними видання потім Зеленський має продовжити дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії.
Пізніше російська служба BBC повідомила, що Зеленський має намір ознайомити прем'єр-міністра Стармера з українським Планом перемоги.
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Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня прибув до Хорватії, де з прем’єр-міністром Андрієм Пленковичем підписав угоду про довгострокове співробітництво й підтримку між країнами.
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