Зеленський прибув до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа"
Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, прибув до Хорватії для участі в третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа"
Про це президент України повідомив у Telegram.
"Прибув до Хорватії для зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа"", - написав Зеленський.
За його словами, разом із Пленковичем лідери країн говоритимуть про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.
Також на саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, спільне реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.
- Минулий саміт "Україна - Південно-Східна Європа" відбувся цьогоріч 28 лютого в Албанії. На ньому учасники підписали спільну декларацію.
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