Зеленський прибув до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа"

Про це президент України повідомив у Telegram.

"Прибув до Хорватії для зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа"", - написав Зеленський.

За його словами, разом із Пленковичем лідери країн говоритимуть про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

Також на саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, спільне реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.