Заяву про відставку привіз до короля на велосипеді: що відомо про нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Еспресо розповість, що варто знати про нового очільника НАТО, як він отримав прізвисько "Тефлоновий", стосунки з Росією та Україною і чого чекати від його каденції.

Дитинство та юні роки

Марк Рютте народився на День закоханих – 14 лютого 1967 року. Ріс у протестантській сім'ї. Перша дружина його батька померла у японському полоні, і тоді він одружився з сестрою загиблої дружини. Марк народився вже від другого шлюбу був наймолодший із семи дітей.

Після закінчення середньої школи планував стати піаністом. Однак передумав і здобув ступінь магістра історії в Лейденському університеті. Ще в студентські роки почав брати участь у політичному житті, був членом молодіжної організації Народної партії за свободу і демократію (VVD), а згодом (1988-1991) її очолював.

Здобувши освіту, Рютте працював у компанії Unilever (один зі світових лідерів ринку харчових продуктів, парфумерії та товарів побутової хімії). Історик працював там менеджером з персоналу, а паралельно знаходив час, щоб викладати в школі та займатися політикою.

Політична діяльність Марка Рютте

Під час парламентських виборів 2002 року Марк Рютте працював у штабі Народної партії за свободу і демократію, а після них увійшов до уряду, де був відповідальним за соціальне забезпечення, матеріальну допомогу та умови праці. Після відставки кабінету недовго працював у парламенті, а потім знову повернувся в уряд, цього разу на посаду міністра освіти, науки та культури.

У 2006 році Рютте спочатку очолив фракцію VVD, а згодом виграв внутрішньопартійні вибори ставши новим лідером партії і першим номером передвиборчого списку.

Велика перемога прийшла до політика у 2010-му. Тоді партія здобула перемогу на виборах, а сам Рютте очолив уряд, ставши першим з 1918 року керівником уряду, який не представляв ані Християнсько-демократичну партію, ані соціал-демократів.

Під час передвиборчої кампанії Рютте обіцяв виборцям боротьбу з наслідками економічної кризи, в тому числі через суттєве скорочення державних видатків та зменшення допомоги для іммігрантів. Тоді оглядачі порівнювали погляди Рютте на економіку з політикою Маргарет Тетчер.

Згодом Рютте очолив ще три кабінети міністрів. 14 років на чолі уряду це – рекорд в історії Нідерландів. За стійкість та невразливість в умовах політичних негараздів політика назвали "Тефлоновим Рютте".

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"Свій хлопець"

Новий керманич НАТО у Нідерландах має репутацію "людини з народу". Він, як вправний піаніст, не соромився сісти за громадське фортепіано на вокзалі. Не був помічений у корупції і вже багато років живе у квартирі на околиці Гааги. Від свого скромного помешкання в Гаазі до офісу прем'єра він часто їздив на велосипеді. До слова, клопотання про відставку (з посади прем'єра) у 2021-му Марк також привіз до короля на двоколісному.

Також політик, замість американських айфонів, використовував старенький телефон Nokia. До речі, саме через нього Рютте якось потрапив у скандал. Виявилося, що політик, аби звільнити пам'ять на заповненому телефоні, знищував повідомлення, а закон передбачає, що офіційні особи повинні їх архівувати. Таким чином Рютте фактично змусили перейти на смартфон.

Марк Рютте – постійний герой роликів у соцмережах, що робили його популярним. Його завжди бачили у супермаркеті, кафе, на ринку. Він продовжує викладати. Одягається в джинси та худі. А якось сам витирав у парламенті з підлоги розлиту каву просто перед прибиральницями.

Рютте неодружений, є вірянином голландської протестантської церкви.

Марк Рютте в контексті Росії та України

До російсько-української війни Рютте спокійно ставився до співпраці з РФ. У червні 2013 року він, разом із тодішньою канцлеркою ФРН Меркель, став одним із топгостей Петербурзького світового економічного форуму (ПМЕФ), де зустрічався із Путіним, укладаючи міжнародні договори.

Російська агресія все змінила. Тим більше, що в перший рік війни росіяни збили пасажирський літак рейсу MH-17, рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Тоді під Донецьком загинули 298 людей, з них 193 громадянина Нідерландів. Після цього, налагодження стосунків між Амстердамом і Москвою стало фактично неможливим.

"Рани від 17 липня 2014 року досі не загоїлися. Ми об'єднані з українцями у нашій скорботі, бо українці також зараз втрачають своїх рідних. Трагедія MH-17 зміцнила наш зв'язок з вами. Ми активно працюємо для того, щоб усі винні у воєнних злочинах опинилися у трибуналі в Гаазі. Мир та справедливість повинні перемогти", – казав Марк Рютте у Харкові навесні 2024 року.

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Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну у 2022 році прем'єр Нідерландів став одним із тих політиків, що висловили Києву серйозну та активну підтримку, лобіював інтереси України на міжнародній арені. Рютте був серед ініціаторів створення міжнародної коаліції, що передала Україні винищувачі (Нідерланди пообіцяли передати найбільше F-16 – аж 42). Політик виступав за підсилення Сил оборони артилерією, безпілотниками й боєприпасами. Щоб укласти з Україною безпекову угоду Рютте прибув аж до Харкова.

"Путін не зупиниться в Україні, якщо ми не зупинимо його зараз. Ця війна – більше, ніж сама Україна", – заявляв Рютте в ООН. У Росії Марка називають "нідерландським русофобом".

Марк Рютте – новий генсек НАТО

У липні 2023 року, після розпаду урядової коаліції, тоді ще прем'єр Нідерландів заявив, що "йде з політики". Але вже через три місяці сказав, що змагатиметься тепер за посаду керівника НАТО. Прибічник міцних трансатлантичних відносин спочатку залучився підтримкою Штатів, а потім і більшості інших членів НАТО.

Тут Рютте став у пригоді багатий політичний досвід. Він очолював чотири уряди Нідерландів і всі вони були коаліційними. Тому, "Тефлоновий Марк" був вимушений балансувати між політсилами, шукати консенсус, щоб примирити всіх. Зрештою, саме цим Рютте займатиметься, намагаючись об'єднати 32 країни, що входять до альянсу. На передвиборчому етапі нідерландець зумів подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини й Румунії, а його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагань за посаду в червні.

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Має підхід Марк Рютте і до американців. Оглядачі Politico наголошують, що новий генсек НАТО може домовитись, як з демократами, так і з республіканцями, зокрема з експрезидентом і теперішнім кандидатом на найвищу посаду в США Дональдом Трампом. Попри те, що Рютте чинив опір економічній політиці Трампа, той якось сказав, що "йому подобається цей хлопець". Також новий очільник НАТО добре знаходить спільну мову з канцлером ФРН Олафом Шольцом і прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Головним завданням нового керівника НАТО стане буде втримати єдність і розуміння всередині альянсу, вважає міжнародний оглядач Еспресо Юрій Фізер.

"Передусім – переконати лідерів країн-членів збільшити виплати в загальну казну. Він постійно наголошував на тому, що НАТО потрібно бути самодостатньою організацією і менше залежати від США", – пише експерт.