Зеленський прокоментував критику Папи Римського щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ в Україні
Президент України Володимир Зеленський прокоментував критику Папи Римського щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ в Україні, зазначивши, що "важливо не втрачати зв'язок з Ватиканом"
Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність".
За словами Зеленського, дуже важливо не втрачати зв'язок з Ватиканом, Італією та з інформаційним простором всієї Європи і Сполучених Штатів Америки.
"Іноді нам здається, що ми стільки разів сказали, стільки разів пояснили, стільки разів зустрічались... Вся команда зустрічалась у Ватикані, починаючи від різного рівня людей. Це дуже складно, й іноді це як дежавю", - сказав президент.
Він зазначив, що це стосується не лише Ватикану - щойно інформаційну роботу та боротьбу ставлять на паузу, все заповнює інформація Росії.
"Вони в цьому працюють як годинник, у них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей, всюди - від бізнесу до політики і релігії. Тому тут нічого не зробиш, тільки працювати щоденно. Сьогодні буде заява одна, а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути інша з'ява. Церква працює у них за кордоном сильно. Її роботу припиняють у цьому сенсі в нас. Тому боротьбу треба продовжувати", - додав Зеленський.
- У неділю, 25 серпня, під час зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск розкритикував рішення України заборонити діяльність Російської православної церкви.
- У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні.
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