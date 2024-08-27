Зеленський прокоментував критику Папи Римського щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ в Україні

Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

За словами Зеленського, дуже важливо не втрачати зв'язок з Ватиканом, Італією та з інформаційним простором всієї Європи і Сполучених Штатів Америки.

"Іноді нам здається, що ми стільки разів сказали, стільки разів пояснили, стільки разів зустрічались... Вся команда зустрічалась у Ватикані, починаючи від різного рівня людей. Це дуже складно, й іноді це як дежавю", - сказав президент.

Він зазначив, що це стосується не лише Ватикану - щойно інформаційну роботу та боротьбу ставлять на паузу, все заповнює інформація Росії.

"Вони в цьому працюють як годинник, у них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей, всюди - від бізнесу до політики і релігії. Тому тут нічого не зробиш, тільки працювати щоденно. Сьогодні буде заява одна, а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути інша з'ява. Церква працює у них за кордоном сильно. Її роботу припиняють у цьому сенсі в нас. Тому боротьбу треба продовжувати", - додав Зеленський.