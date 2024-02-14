"Зеленський скасував вибори та масово посилає християн на смерть": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 14 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 14 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк і дві маніпуляції.
Маніпуляція: Ексспівробітник Держдепу США Меттью Хо заявив: "[Зеленський] був обраний президентом, агітуючи за мир. Він сказав, що вестиме переговори з росіянами, а потім під тиском різних чинників як зсередини України, так і з боку американців та британців, він змінив свою позицію".
Маніпуляція: "Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону не тільки продемонстрував величезний багаж знань з історії України, Росії, нинішнього конфлікту, розширення НАТО тощо, а й показав, що він розуміє геополітичні виміри цього багатополярного світу", – заявив американський журналіст Денні Хайфон.
Дезінформація: "Президент Зеленський відправив своїх людей рейдувати та захоплювати церкви. Він скасував вибори. І він масово посилає християн на смерть. Востаннє, коли таке відбувалось у цьому регіоні, воно називалося більшовизмом. Сьогодні це ребрендується як "боротьба з демократією", – американська блогерка Кендес Овенс написала в X.
- Російські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що нібито в Івано-Франківській області жінкам у декреті за 3 тисячі гривень пропонують "здавати" місцевих чоловіків працівникам ТЦК та СП. Це – фейк.
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