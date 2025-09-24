Зеленський та очільниця сесії Генасамблеї ООН Бербок обговорили проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на ТОТ

Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
05:41
Президент Володимир Зеленський 23 вересня провів зустріч з головою 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Анналеною Бербок щодо ключових пріоритетів України на цій сесії

Про це він повідомив у telegram. 

"Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили ключові пріоритети України на цій сесії", – розповів президент.  

Зеленський уточнив, що йдеться про увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на тимчасово окупованих територіях – підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на ТОТ. Також вони з Бербок порушили питання роботи Києва й партнерів над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.  

  • Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну, користуючись правом вето в Радбезі ООН, та зазначив: Організація Обʼєднаних Націй має менший вплив.

Новини
Україна
Росія
ООН
Президент України
Володимир Зеленський
Генасамблея ООН
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
2025, середа
24 вересня
07:31
Оновлено
ППО
Росія вночі атакувала Україну ударними БПЛА: у Харкові пролунали 17 вибухів, у Запоріжжі пошкоджені будинки
07:27
Аналітика
Світ визнає Палестину: чому вересень цього року може стати точкою неповернення для Ізраїлю. Пояснюємо
07:26
У прифронтових громадах Запоріжжя збудують 100 км антидронових тунелів до кінця року
07:03
Ліндсі Грем
Заява Трампа, що Україна може повернути свої території, змінює правила гри, - сенатор Грем
06:41
Молдова ЕС
"Чергова провокація Кремля": у РФ заявляють про "плани окупації Молдови" Європою, - ЦПД
06:11
Володимир Зеленський
Путінська Росія без Китаю – ніщо, – Зеленський на засіданні Радбезу ООН
00:41
Оновлено
Від початку минулої доби на фронті відбулося 140 боїв, 39 з них — на Покровському напрямку
00:03
Володимир Зеленський
РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський
2025, вiвторок
23 вересня
22:55
Володимир Зеленський
"Тепер він довіряє набагато більше мені": Зеленський заявив, що Трамп зрозумів, що інформація Путіна була "далекою від правди"
22:27
Оновлено
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію "в первісному вигляді"
22:09
Владислав Ванат
Ванат допоміг "Жироні" відібрати очки у "Атлетика" в Ла Лізі
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Важко оцінити, наскільки Трамп здатний до аналізу, - політолог Шлінчак про виступ в ООН
21:07
Балтійське море
Швеція та Польща розпочали спільні військові навчання на острові Готланд
21:02
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп: країни НАТО повинні збивати літаки РФ, які залітають у їхній повітряний простір
20:40
Ексклюзив
Мирослав Гай
"Реакція на явище, яке вже склалось": офіцер ЗСУ Гай про створення Штурмових військ
20:06
Прапор США
Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН
20:05
OPINION
Коли невігласи заважають здобувати знання іншим, вони перевищують свої повноваження
20:02
"Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей
19:58
Огляд
НАТО
Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
19:57
Рубіо
Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО
19:16
Огляд
онлайн-шахрайство
Вчать, як розбагатіти на інвестиціях і крипті: Нацкомісія оновила список потенційно шахрайських проєктів
19:13
Петер Мадяр
Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра
19:04
Міжнародний кримінальний суд
"Інструмент неоколоніального гноблення": три африканські країни оголосили про вихід з МКС
18:57
Ексклюзив
"Спроба чинити тиск": в ОСУВ "Дніпро" розповіли про мету ворога на Дніпровщині
18:55
Ексклюзив
Дональд Трамп
Робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність: Безсмертний про заяву Трампа щодо закупівлі країнами Європи енергоносіїв у РФ
18:45
ЗАЕС
На ЗАЕС зафіксували 10-й блекаут за час російської окупації
18:20
Ексклюзив
Саміт НАТО у Гаазі
Немає чіткого розуміння, що буде, якщо НАТО зіб'є літак РФ, - журналістка Висоцька
18:17
Огляд
російська інженерна машина ІМР-3М
Захищена від наслідків ядерного удару, беззахисна перед українськими БпЛА: що таке російська інженерна машина ІМР-3М, знищена ЗСУ
18:17
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
18:11
Дональд Трамп
Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру
18:07
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Пандемію створили небезпечні експерименти за кордоном: Трамп в ООН натякнув, що COVID-19 виник через людський фактор
18:02
OPINION
Про визнання Палестини і позицію України
17:58
Дональд Трамп
Якщо РФ не піде на угоду – США готові запровадити мита, але Європі доведеться доєднатися до нас, – Трамп
17:55
Дональд Трамп
Країни НАТО фінансують війну проти самих себе, - Трамп
17:55
крилата ракета "Фламінго"
Захід зацікавлений в українських технологіях: експерт Бадрак про продаж української зброї
17:39
BookForum-2025
Яким буде BookForum 2025: Львівський міжнародний літературний фестиваль оголосив програму
17:33
Еммануель Макрон
У Нью-Йорку поліція заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа
17:28
Дональд Туск
Польща відкриє кордон із Білоруссю після навчань "Захід-2025", - Туск
17:22
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
США вочевидь не надаватимуть Україні фінансову допомогу, - професор Айзенберг
17:10
Військовий-контрактник, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми
Більше новин
