Зеленський та очільниця сесії Генасамблеї ООН Бербок обговорили проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на ТОТ

Про це він повідомив у telegram.

"Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили ключові пріоритети України на цій сесії", – розповів президент.

Зеленський уточнив, що йдеться про увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на тимчасово окупованих територіях – підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на ТОТ. Також вони з Бербок порушили питання роботи Києва й партнерів над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.