Зеленський та очільниця сесії Генасамблеї ООН Бербок обговорили проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на ТОТ
Президент Володимир Зеленський 23 вересня провів зустріч з головою 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Анналеною Бербок щодо ключових пріоритетів України на цій сесії
Про це він повідомив у telegram.
"Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили ключові пріоритети України на цій сесії", – розповів президент.
Зеленський уточнив, що йдеться про увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на тимчасово окупованих територіях – підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на ТОТ. Також вони з Бербок порушили питання роботи Києва й партнерів над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну, користуючись правом вето в Радбезі ООН, та зазначив: Організація Обʼєднаних Націй має менший вплив.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.45Продаж 49.11
- Актуальне
- Важливе