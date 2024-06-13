Зеленський у межах саміту G7 зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Під час зустрічі обговорили подальші кроки співпраці країн, зокрема підтримання Італією системи протиповітряного захисту України. А також інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати.

Крім того, на зустрічі обговорили спільні з Італією проєкти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси та області.

"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", - зазначив Зеленський.

Що відомо про саміт G7

Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України.

За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів та розбудова української системи ППО на основі західних комплексів.

Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.