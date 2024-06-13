Зеленський у межах саміту G7 зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, де обговорювали зокрема підтримку Італією системи протиповітряного захисту України
Про це повідомляє пресслужба президента України.
Під час зустрічі обговорили подальші кроки співпраці країн, зокрема підтримання Італією системи протиповітряного захисту України. А також інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати.
Крім того, на зустрічі обговорили спільні з Італією проєкти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси та області.
"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", - зазначив Зеленський.
Що відомо про саміт G7
Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України.
За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів та розбудова української системи ППО на основі західних комплексів.
Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.
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