Зеленський в Італії зустрівся з делегацією конгресу США
Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 6 вересня, прибув до Італії, де зустрівся з делегацією американського конгресу на чолі з сенатором Ліндсі Гремом
Про це він повідомив у Telegram.
"Поінформував про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області, наслідки російського ракетного терору", - написав він.
Також Україна й США обговорили потреби ЗСУ, зокрема отримання додаткових систем протиповітряної оборони й ракет до них, розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.
"Дякую конгресу, президенту Байдену й американському народу за те, що разом наближаємо справедливе закінчення цієї війни", - додав Зеленський.
Фото: Telegram V_Zelenskiy_official
- Зеленський 6 вересня прибув до Італії, де виступив на міжнародному форумі "Амброзетті".
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