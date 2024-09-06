Зеленський в Італії зустрівся з делегацією конгресу США

Про це він повідомив у Telegram.

"Поінформував про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області, наслідки російського ракетного терору", - написав він.

Також Україна й США обговорили потреби ЗСУ, зокрема отримання додаткових систем протиповітряної оборони й ракет до них, розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.

"Дякую конгресу, президенту Байдену й американському народу за те, що разом наближаємо справедливе закінчення цієї війни", - додав Зеленський.

Фото: Telegram V_Zelenskiy_official