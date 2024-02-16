"Зеленський зняв Залужного, бо програв війну": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 16 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 лютого іноземні ЗМІ запустили три великих обмани.

Дезінформація: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Важливо пам'ятати, що нині українська армія не є добровольчою чи навіть призовною. Це армія, яку пресували під дулами автоматів, війська якої утримують на фронті, блокуючи підрозділи".

Маніпуляція: Американський політолог Джон Міршаймер заявив: "Де докази того, що Путін зацікавлений у захопленні всієї України? Де докази того, що він зацікавлений у завоюванні країн Східної Європи? І як ви ставитеся до того, що Путін був готовий у якості жесту доброї волі вивести війська з Києва в березні 2022 року?".

Дезінформація: У статті для італійського видання Il Fatto Quotidiano італійський соціолог Алессандро Орсіні написав: "Зеленський зняв Залужного, бо програв війну. Його проблема більше полягає не в організації перемоги, а в управлінні поразкою".