"Зеленський зняв Залужного, бо програв війну": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 16 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 16 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 лютого іноземні ЗМІ запустили три великих обмани.
Дезінформація: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Важливо пам'ятати, що нині українська армія не є добровольчою чи навіть призовною. Це армія, яку пресували під дулами автоматів, війська якої утримують на фронті, блокуючи підрозділи".
Маніпуляція: Американський політолог Джон Міршаймер заявив: "Де докази того, що Путін зацікавлений у захопленні всієї України? Де докази того, що він зацікавлений у завоюванні країн Східної Європи? І як ви ставитеся до того, що Путін був готовий у якості жесту доброї волі вивести війська з Києва в березні 2022 року?".
Дезінформація: У статті для італійського видання Il Fatto Quotidiano італійський соціолог Алессандро Орсіні написав: "Зеленський зняв Залужного, бо програв війну. Його проблема більше полягає не в організації перемоги, а в управлінні поразкою".
- Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
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