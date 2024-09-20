Зеленський зустрінеться з Шольцем у Нью-Йорку

Про це повідомляє n-tv.

Окрім переговорів з Зеленським, на цей же день Шольц запланував зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та очільником Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Зеленський, своєю чергою, під час свого візиту до США планує презентувати свій "план перемоги" у війні з Росією.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, що російська агресивна війна належить до порядку денного", - зазначив високопоставлений представник німецького уряду, коментуючи візит канцлера.