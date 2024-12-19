Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: говорили про пріоритети в роботі Єврокомісії та підтримку України на шляху до вступу в ЄС
У Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, говорили про пріоритети в роботі Єврокомісії та підтримку України на шляху до вступу в ЄС
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський подякував очільниці Єврокомісії за її особисті зусилля для консолідації єдності в ЄС довкола України.
Ключовими темами переговорів були пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС.
"Президент зазначив, що Україна розраховує на відкриття двох кластерів на початку польського головування в Раді Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.
Також під час зустрічі обговорили використання заморожених російських активів на потреби України.
"Володимир Зеленський подякував за нову макрофінансову допомогу від ЄС обсягом 18,1 млрд євро в межах кредиту G7 та зазначив, що Україна очікує на отримання першого траншу вже в січні 2025 року", - зазначили в пресслужбі.
- Раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс провів розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та підтвердив надання Україні макрофінансової допомоги €18,1 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.24
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе