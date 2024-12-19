Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: говорили про пріоритети в роботі Єврокомісії та підтримку України на шляху до вступу в ЄС

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував очільниці Єврокомісії за її особисті зусилля для консолідації єдності в ЄС довкола України.

Ключовими темами переговорів були пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС.

"Президент зазначив, що Україна розраховує на відкриття двох кластерів на початку польського головування в Раді Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі обговорили використання заморожених російських активів на потреби України.

"Володимир Зеленський подякував за нову макрофінансову допомогу від ЄС обсягом 18,1 млрд євро в межах кредиту G7 та зазначив, що Україна очікує на отримання першого траншу вже в січні 2025 року", - зазначили в пресслужбі.