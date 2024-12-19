Єврокомісар Домбровскіс підтвердив надання Україні макрофіну €18,1 млрд, перший транш очікується в січні
Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс провів розмову з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та підтвердив надання Україні макрофінансової допомоги €18,1 млрд
Про це повідомив Денис Шмигаль.
"Валдіс Домбровскіс підтвердив надання важливої макрофінансової допомоги для України в розмірі 18,1 млрд євро в межах ініціативи G7 з прискорення доходів. Перший транш очікуємо отримати вже в січні", – написав прем'єр за підсумками розмови.
Шмигаль також подякував Євросоюзу за фінансування в межах Ukraine Facility, та зазначив, що цьогоріч Україна отримала €16 млрд.
Крім того, під час зустрічі сторони обговорили створення механізму відновлення за принципом плану Маршалла. Україна пропонує об'єднати заморожені російські активи та фонди ЄС у довгостроковий план відновлення країни, що дозволить залучати європейські компанії до відбудови на взаємовигідній основі.
Читайте також: ЄС має створити версію "плану Маршалла" для фінансування розвитку Молдови й України, – Санду
"Домовилися провести міжурядові консультації з ЄС на початку наступного року. Валдіс Домбровскіс запевнив у подальшій гуманітарній, військовій та економічній підтримці України", – додав Шмигаль.
- Наприкінці листопада Україна підписала з ЄС Меморандум про взаєморозуміння щодо виділення 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги для покриття її негайних потреб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.23
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе