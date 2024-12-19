Єврокомісар Домбровскіс підтвердив надання Україні макрофіну €18,1 млрд, перший транш очікується в січні

Про це повідомив Денис Шмигаль.

"Валдіс Домбровскіс підтвердив надання важливої макрофінансової допомоги для України в розмірі 18,1 млрд євро в межах ініціативи G7 з прискорення доходів. Перший транш очікуємо отримати вже в січні", – написав прем'єр за підсумками розмови.

Шмигаль також подякував Євросоюзу за фінансування в межах Ukraine Facility, та зазначив, що цьогоріч Україна отримала €16 млрд.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили створення механізму відновлення за принципом плану Маршалла. Україна пропонує об'єднати заморожені російські активи та фонди ЄС у довгостроковий план відновлення країни, що дозволить залучати європейські компанії до відбудови на взаємовигідній основі.

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"Домовилися провести міжурядові консультації з ЄС на початку наступного року. Валдіс Домбровскіс запевнив у подальшій гуманітарній, військовій та економічній підтримці України", – додав Шмигаль.