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ЄС має створити версію "плану Маршалла" для фінансування розвитку Молдови й України, - Санду

29 квітня, 2024 понедiлок
16:51
Економіка Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ЄС має розробити "еквівалентну" версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові й Україні

Про це повідомляє Euractive.

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова і Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського Союзу", - сказала Санду на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі.

Підписаний колишнім президентом США Гаррі Труменом у 1948 році "план Маршалла" — названий на честь тодішнього держсекретаря Джорджа Маршалла — надав мільярди доларів економічної допомоги європейським країнам, спустошеним Другою світовою війною.

Зазначається, що Молдова, яка разом з Україною минулого року отримала "зелене світло" для початку переговорів про вступ до ЄС, має другий найнижчий ВВП на душу населення в Європі.

"План Маршалла був розроблений, щоб показати виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом. Сьогоднішня сучасна версія також повинна запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне членства в ЄС", – додала президентка Молдови.

Санду неодноразово підкреслила, що бюджет блоку має не лише фінансувати критично важливі зелені, цифрові та інфраструктурні проєкти, а також має бути спрямований на захист цінностей, які знаходяться під загрозою з боку "сил з темним баченням" для європейського континенту.

"Нам все ще потрібно зробити все це, але нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", — додала вона.

Санду висловила оптимізм щодо здатності Європи протистояти викликам безпеці, пов’язаним із триваючою агресією Росії проти України: "Європа завжди активізувалась і знаходила ресурси, щоб допомогти, тому що ми, європейці, віримо, що поширення зла можна зупинити лише через розширення добра".

Що відомо про вступ Молдови до ЄС

Єврорада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.

У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.

25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС. Конституційний суд визнав такий референдум законним.

Коли Молдова почне переговори про вступ до ЄС, її прогрес розглядатимуть окремо від України, попри те що обидві країни отримали статус кандидата одночасно, заявив посол Європейського Союзу в Республіці Молдова Яніс Мажейкс.

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Молдова
Вступ в ЄС
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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