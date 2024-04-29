Євроінтеграційний прогрес Молдови оцінюватимуть окремо від України, – посол ЄС

Про це заявив посол Європейського Союзу в Республіці Молдова Яніс Мажейкс.

"Щойно почнуться переговори, це будуть індивідуальні процеси, буде дуже ретельний розгляд Молдови та України по суті. Це не буде, наприклад, країна досягла успіху в декількох розділах чи ні, це буде аналізуватися по суті", - сказав дипломат.

Водночас посол заявив, що Молдова виконала важливі умови, рекомендовані Брюсселем, але є й недоліки, особливо в галузі правосуддя. Так, досі не призначено генерального прокурора, а склад Вищої судової палати не укомплектовано.

Варто зазначити, що Україна незначно випереджає Молдову на євроінтеграційному шляху. 12 березня Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського Союзу.

Що відомо про вступ Молдови до ЄС

Єврорада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.

У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.

25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС. Конституційний суд визнав такий референдум законним.