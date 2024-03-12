Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України в ЄС
У вівторок, 12 березня, Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського Союзу
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що відповідні пропозиції представлені Раді ЄС.
"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС", - написав він.
- 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
- 21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.
- 22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі Еспресо повідомила, що Єврокомісія має до 14 березня ухвалити рішення щодо представлення переговорної рамки про вступ України до ЄС.
- 12 березня повідомлялося, що Єврокомісія оцінює, скільки кроків України на шляху до ЄС можна вважати завершеними. Наразі єврокомісар пропонує визнати завершеними два з чотирьох кроків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 38.77
- EUR Купівля 41.7Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе