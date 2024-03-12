Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України в ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що відповідні пропозиції представлені Раді ЄС.

"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС", - написав він.