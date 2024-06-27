Зеленський зустрівся зі Столтенбергом та обговорив підготовку до Вашингтонського саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 червня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі
Про це він повідомив у Telegram.
Український президент та генсек НАТО обговорили підготовку до Вашингтонського саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 9-11 липня.
Також Зеленський висловив очікування, що роль НАТО буде посилена в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також - довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України.
"Дякую Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба", - резюмував президент.
- 27 червня президент Володимир Зеленський у Брюсселі підписав низку угод про гарантії безпеки для України.
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