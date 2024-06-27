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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом та обговорив підготовку до Вашингтонського саміту НАТО

27 червня, 2024 четвер
20:26
Світ Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 червня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

Український президент та генсек НАТО обговорили підготовку до Вашингтонського саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 9-11 липня.

Також Зеленський висловив очікування, що роль НАТО буде посилена в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також - довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України.

"Дякую Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба", - резюмував президент.

  • 27 червня президент Володимир Зеленський у Брюсселі підписав низку угод про гарантії безпеки для України.
Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
Світ про Україну
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