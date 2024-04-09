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Жодна людина не є вищою за закон, - спецпрокурор закликав Верховний суд США позбавити Трампа недоторканності

9 квітня, 2024 вiвторок
09:38
Світ Дональд Трамп

У понеділок, 8 квітня, спеціальний прокурор США Джек Сміт закликав Верховний суд відхилити претензії експрезидента Трампа на імунітет і не допустити подальшого затягування судового процесу в справі про підрив федеральних виборів у Вашингтоні

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з поданою до Верховного суду заявою, Сміт зазначив, що твердження Трампа про те, що він має імунітет від кримінального переслідування за свої дії 6 січня, суперечить основоположному принципу Сполучених Штатів, згідно з яким жодна людина, включаючи президента, не може бути вищою за закон.

"Конституційний обов'язок колишнього президента дбати про те, щоб закони сумлінно виконувалися, не тягне за собою загального права їх порушувати", - підкреслив він.

Сміт стверджує, що у разі, якщо суд визнає, що Трамп має право на певний рівень президентського імунітету, використання колишнім президентом офіційних повноважень "було лише додатковим засобом для досягнення приватної мети".

"Фреймери ніколи не схвалювали кримінального імунітету для колишнього президента, і всі президенти від часів заснування США до сучасної епохи знали, що після відходу з посади вони стикаються з потенційною кримінальною відповідальністю за офіційні дії", - наголосив спецпрокурор.

Як стверджує сам Трамп і його команда юристів, дії, що передували повстанню 6 січня 2021 року і пов'язані з ним, захищені президентським імунітетом.

Судовий процес у справі про підрив виборів мав розпочатися на початку березня, але наразі слухання зупинено, поки Верховний суд зважує аргументи. Деякі критики Трампа стверджують, що його спроби домогтися імунітету - це ще один спосіб відкласти судовий розгляд справи до завершення виборів у листопаді.

Судді почнуть слухати усні дебати 25 квітня, а історичне рішення, ймовірно, буде винесено до кінця червня або раніше. У виданні зазначають, що у разі обрання Трампа, він може призначити генерального прокурора, який спробує зняти з нього федеральні звинувачення, включно з цією справою.

  • 4 квітня суддя штату Джорджія відхилив прохання експрезидента Дональда Трампа зняти з нього звинувачення у справі про втручання у вибори штату 2020 року, які, на його думку, порушують його права на свободу слова.

Теги:
політика
Верховний суд
Дональд Трамп
США
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