Жодна людина не є вищою за закон, - спецпрокурор закликав Верховний суд США позбавити Трампа недоторканності

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з поданою до Верховного суду заявою, Сміт зазначив, що твердження Трампа про те, що він має імунітет від кримінального переслідування за свої дії 6 січня, суперечить основоположному принципу Сполучених Штатів, згідно з яким жодна людина, включаючи президента, не може бути вищою за закон.

"Конституційний обов'язок колишнього президента дбати про те, щоб закони сумлінно виконувалися, не тягне за собою загального права їх порушувати", - підкреслив він.

Сміт стверджує, що у разі, якщо суд визнає, що Трамп має право на певний рівень президентського імунітету, використання колишнім президентом офіційних повноважень "було лише додатковим засобом для досягнення приватної мети".

"Фреймери ніколи не схвалювали кримінального імунітету для колишнього президента, і всі президенти від часів заснування США до сучасної епохи знали, що після відходу з посади вони стикаються з потенційною кримінальною відповідальністю за офіційні дії", - наголосив спецпрокурор.

Як стверджує сам Трамп і його команда юристів, дії, що передували повстанню 6 січня 2021 року і пов'язані з ним, захищені президентським імунітетом.

Судовий процес у справі про підрив виборів мав розпочатися на початку березня, але наразі слухання зупинено, поки Верховний суд зважує аргументи. Деякі критики Трампа стверджують, що його спроби домогтися імунітету - це ще один спосіб відкласти судовий розгляд справи до завершення виборів у листопаді.

Судді почнуть слухати усні дебати 25 квітня, а історичне рішення, ймовірно, буде винесено до кінця червня або раніше. У виданні зазначають, що у разі обрання Трампа, він може призначити генерального прокурора, який спробує зняти з нього федеральні звинувачення, включно з цією справою.