Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ

Відповідний лист він опублікував на Х.

Згідно зі змістом листа, його розіслав продюсер пропагандистського "Першого каналу".

"Президент Володимир Путін запросив іноземних журналістів відвідати Красноармійськ (Покровськ) і Куп'янськ, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. Російське військове командування заявляє, що готове в разі необхідності призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин і забезпечити коридори, щоб іноземні ЗМІ могли без перешкод в'їжджати і виїжджати.

Чи маєте ви намір скористатися цим запрошенням, щоб на власні очі побачити ситуацію на передовій і повідомити про це свою аудиторію?" – йдеться в повідомленні.

"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Я так не думаю. Але, гаразд! Бажаю вам приємного відпочинку, прокремлівські рупори", – прокоментував Рьопке.

Russian state TV is inviting me to Pokrovsk.

I don't think so.????

But hey! Have fun doing so, pro-Kremlin mouthpieces.???? pic.twitter.com/XhFRBvyLnN — Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) October 31, 2025