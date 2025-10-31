Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що державний пропагандистський канал РФ почав запрошувати іноземних медійників до Купʼянська та Покровська за наказом Путіна
Відповідний лист він опублікував на Х.
Згідно зі змістом листа, його розіслав продюсер пропагандистського "Першого каналу".
"Президент Володимир Путін запросив іноземних журналістів відвідати Красноармійськ (Покровськ) і Куп'янськ, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. Російське військове командування заявляє, що готове в разі необхідності призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин і забезпечити коридори, щоб іноземні ЗМІ могли без перешкод в'їжджати і виїжджати.
Чи маєте ви намір скористатися цим запрошенням, щоб на власні очі побачити ситуацію на передовій і повідомити про це свою аудиторію?" – йдеться в повідомленні.
"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Я так не думаю. Але, гаразд! Бажаю вам приємного відпочинку, прокремлівські рупори", – прокоментував Рьопке.
- 30 жовтня диктатор РФ Володимир Путін наказав російським військовим "забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України закликало не довіряти цьому.
