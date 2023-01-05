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Світ знатиме в деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні, – Зеленський

5 січня, 2023 четвер
23:02
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України запевнив, що кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як РФ його здійснить

Про це він сказав у вечірньому зверненні в четвер, 5 січня, підбиваючи підсумки перемовин з лідерами держав-партнерів упродовж дня.

"Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо. І щоденно зміцнюємо оборону України", – зазначив Зеленський.

Він деталізував, що з усіма партнерами завжди обговорює дві речі – "більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту усім українцям – захист на землі, в небі й на морі".

Щодо сьогоднішніх перемовин, то вони відбулися з премʼєр-міністрами Хорватії та Іспанії, а також із президентами Латвії та Туреччини.

Зеленський зауважив, що Хорватія готова "бути лідером в реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки Україні й загалом Європи", а також допоможе в розмінуванні української території від російських мін і снарядів.

У розмові з президентом Латвії Зеленський обговорив українську формулу миру, зокрема її безпекові пункти, а також відновлення територіальної цілісності України та відповідальність Росії за терор проти українців.

Щодо розмови з президентом Туреччини Ердоганом, за словами Зеленського вона стосувалася безпеки в Чорноморському регіоні, зокрема продовольчої та ядерної.

"Говорили також і про динаміку ситуації в нашому регіоні – про те, що господарі Росії зараз у доволі відчайдушному становищі через поразки окупантів на фронті і готові до різноманітних маніпуляцій", – додав президент. 

У розмові з премʼєр-міністром Іспанії Санчесом Зеленський обговорив ситуацію на передовій напередодні нової зустрічі у форматі "Рамштайну". Також президент України подякував Санчесу й усім іспанцям за підтримку українців.

"Окремо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену і канцлеру Шольцу – за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі й терміни будуть завтра – після моєї розмови з паном канцлером", – додав Зеленський.

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Латвія
Туреччина
Володимир Зеленський
Хорватія
Іспанія
війна з Росією
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