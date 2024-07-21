Зніс голову Сталіна кувалдою: у Підмосков'ї невідомий влаштував декомунізацію
У Звенигороді, що у Підмосков’ї, невідомий кувалдою зніс з погруддя голову радянського диктатора Йосифа Сталіна та пошкодив пам’ятник Леніну
Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".
"Вчора невідомий чоловік у картатій сорочці за допомогою кувалди зніс голову Сталіна, встановлену на бюсті. А також сильно пошкодив пам'ятник Леніну", - йдеться у повідомленні.
Також там зазначають, що пам’ятник з'явився у місті влітку 2023 року. Його встановили за приватні кошти організації "Пам'ятаємо своїх героїв". Водночас влада офіційно не узгодила установку, але і не знесла пам'ятник. Його пообіцяли перенести на місце, де буде створена "Алея слави".
- 12 січня православна церква Грузії попросила жертводавців переписати ікону канонізованої РПЦ святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін.
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