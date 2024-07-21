Зніс голову Сталіна кувалдою: у Підмосков'ї невідомий влаштував декомунізацію

Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".

"Вчора невідомий чоловік у картатій сорочці за допомогою кувалди зніс голову Сталіна, встановлену на бюсті. А також сильно пошкодив пам'ятник Леніну", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначають, що пам’ятник з'явився у місті влітку 2023 року. Його встановили за приватні кошти організації "Пам'ятаємо своїх героїв". Водночас влада офіційно не узгодила установку, але і не знесла пам'ятник. Його пообіцяли перенести на місце, де буде створена "Алея слави".